Co dalej z Probierzem? Jest głos z PZPN. "Nieeleganckie"

20 września 2023 r. - to wtedy Michał Probierz został ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, zastępując zwolnionego Fernando Santosa. Ostatecznie nie zdołał wywalczyć bezpośredniego awansu na Euro 2024, więc ta kwestia wyjaśniła się dopiero w marcowych barażach. Ostatecznie Polska pokonała Walię w Cardiff po rzutach karnych, kiedy Wojciech Szczęsny obronił rzut karny uderzony przez Daniela Jamesa. Polska zagra na Euro 2024 w grupie D z Holandią, Austrią oraz Francją. Wiemy też, że biało-czerwoni będą w trakcie turnieju stacjonować w Hanowerze.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio mówi o konfliktach z sędziami. "To są konkrety"

Przy okazji zatrudnienia Probierza kibice i eksperci zastanawiali się, na jak długo PZPN związał się z nowym selekcjonerem. Wówczas Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl informował, że umowa selekcjonera jest ważna do końca eliminacji mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 r. w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Wtedy też nasz dziennikarz podawał, że federacja może w łatwy sposób rozwiązać umowę, gdyby nie udało się wywalczyć awansu na Euro 2024.

Jest głos z PZPN ws. przyszłości Probierza. "Nieeleganckie byłoby spekulować"

Przyszłość Probierza była jednym z tematów dyskusji w programie Sport.pl LIVE, w którym udział wziął Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN. Czy federacja zakłada scenariusz, w którym Probierz nie poprowadzi kadry po zakończeniu Euro 2024? - Każda umowa posiada stosowne zapisy chroniące jedną i drugą stronę, jesteśmy w stu procentach zabezpieczeni. W takiej sytuacji, w której aktualnie jesteśmy, czyli po awansie na duży turniej, nieeleganckie byłoby spekulować z mojej strony w kierunku rozwiązań, co będzie po Euro i czy trener Probierz tę posadę utrzyma - stwierdził.

- Przyjdzie czas na rozmowę po turnieju, zakładam, że rozmowa trenera z prezesem Kuleszą będzie przeprowadzona w jak najmilszych okolicznościach. Na pewno znajdzie się przestrzeń do dyskusji i rozmowy o tym, co dalej i jak praca z reprezentacją powinna wyglądać w eliminacjach do mundialu 2026. Dzisiaj Probierz ma 100-procentowe wsparcie i zaufanie wszystkich osób w federacji. Widzimy, jak mało potrzeba, by klimat wokół kadry się zmienił - dodał Wachowski.

Sport.pl LIVE - to cotygodniowy program dostępny nie tylko w Sport.pl i Gazeta.pl, ale też na kanale YouTube "Sport.pl". W nim prowadzący, którymi są Konrad Ferszter, Dominik Wardzichowski, Kacper Sosnowski oraz Dawid Szymczak rozmawiają o tym, co najważniejsze w polskim sporcie. Nie tylko o piłce nożnej czy tenisie, ale też o innych dyscyplinach, którymi żyją kibice w naszym kraju. Zapraszamy co poniedziałek o godz. 20:00.