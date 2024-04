Gdzie Polska zagra ostatnie mecze przed Euro? "Próba spełnienia oczekiwań trenera"

Za niecałe dwa miesiące rozpoczną się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, których gospodarzem są Niemcy. Reprezentacja Polski wywalczyła awans na turniej poprzez baraże, gdzie pokonała Walię w Cardiff po rzutach karnych. Kadra prowadzona przez Michała Probierza będzie rywalizować w grupie D z Austrią, Holandią oraz Francją. Znamy też już bazę reprezentacji Polski na turniej - ostateczny wybór padł na Hanower i hotel Sheraton.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim golfistą jest Michał Probierz? Selekcjoner o swoich umiejętnościach

Jednym z ważnych tematów wokół reprezentacji Polski są mecze towarzyskie z Ukrainą i Turcją, do których dojdzie 7 i 10 czerwca. Najprawdopodobniej odbędą się one w Warszawie na Stadionie Narodowym, ponieważ Probierz chce przygotowywać kadrę na turniej właśnie w Warszawie. Wciąż nie ma jednak podpisanej umowy między PGE Narodowym a Polskim Związkiem Piłki Nożnej, a obecna wygasa po finale Pucharu Polski.

"W rozmowach PZPN miał dostać inne, czyli bardziej komercyjne warunki umowy, co znacznie zwiększałoby koszt rezerwacji obiektu. Oczywiście pewne wzrosty są nieuniknione, choćby przez inflację. Umowa obecnie jest negocjowana tylko na 2024 rok, czyli na dwa mecze towarzyskie w czerwcu i trzy spotkania w Lidze Narodów UEFA, które czekają nas na jesieni" - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl. Jak teraz wygląda sytuacja?

PZPN zabiera głos ws. sparingów. Czy będą one na Narodowym? "Perspektywa dni"

Gościem programu Sport.pl LIVE był Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN. Jednym z tematów było miejsce rozegrania sparingów z Ukrainą i Turcją. Czy tu prośba Probierza związana ze Stadionem Narodowym zostanie spełniona? - Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak będzie, ale formalna część tego przedsięwzięcia cały czas trwa. Dokumenty są analizowane, oferty weryfikowane, wymiana pism, prawnicy itd. To perspektywa najbliższych kilku dni, kiedy to zostanie sfinalizowane - powiedział.

- Oczywiście to próba spełnienia oczekiwań trenera. Pod wieloma względami jest to logiczna i dobra decyzja, jest absolutnie do zrobienia. Narodowy stanął na wysokości zadania podczas zgrupowania, trener Probierz dziękował m.in. za przygotowanie murawy. W czerwcu będzie co najmniej pięć treningów więcej na tej murawie, biorąc pod uwagę długość zgrupowania. Dyskutujemy, rozważamy wszystkie scenariusze. W Warszawie mamy kilka alternatywnych lokalizacji, ale wszystkie siły i środki są na to, by sfinalizować porozumienie z Narodowym - przekazał Wachowski.

Jak co poniedziałek o godz. 20:00 zapraszamy do oglądania programu Sport.pl LIVE, który jest dostępny do obejrzenia na kanale YouTube "Sport.pl", ale też w Sport.pl i Gazeta.pl. Wśród tematów: piłka nożna, siatkówka, skoki narciarskie czy tenis, ale poruszamy wszystkie najważniejsze tematy w polskim sporcie, którym żyje nasz kraj. Wśród prowadzących: Kacper Sosnowski, Dominik Wardzichowski, Dawid Szymczak oraz Konrad Ferszter.