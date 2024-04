Oto plan reprezentacji Polski na Euro 2024! "Absolutne szaleństwo"

Do mistrzostw Europy w Niemczech zostało już tylko 60 dni, więc Polski Związek Piłki Nożnej dopina już ostatnie szczegóły planu przygotowań do największe i najbardziej prestiżowej imprezy piłkarskiej w Europie. Wiemy już, że bazą reprezentacji Polski będzie Hanower, a nasza kadra do miast meczowych będzie wyjeżdżać dzień przed spotkaniami i korzystać z tzw. hoteli transferowych. I to właśnie w Hamburgu, Dortmundzie i Berlinie spodziewana jest największa liczba kibiców i to tam już teraz należy nastawiać się na "absolutne szaleństwo". Do Niemiec wybiera się mnóstwo polskich kibiców, nawet bez biletów na mecze, więc wsparcie kibiców będzie na najwyższym poziomie. A co z przygotowaniami? Gdzie rozegramy towarzyskie mecze z Ukrainą i Turcją? I jak będzie wyglądał plan naszej kadry już w Niemczech? Zapraszamy do oglądania programu Sport.pl LIVE:

