Boniek daje radę Probierzowi. "Musisz się nad jedną rzeczą zastanowić"

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa Europy w Niemczech, które odbędą się w dniach 14 czerwca - 14 lipca. Reprezentacja Polski trafiła do grupy D, gdzie zagra z Holandią (16.06), Austrią (21.06) oraz Francją (25.06). Jeszcze przed turniejem biało-czerwoni zagrają dwa mecze towarzyskie, odpowiednio z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06). Jak doskonale pamiętamy, kadra prowadzona przez Michała Probierza wywalczyła awans na turniej po barażach, gdzie pokonała Walię po rzutach karnych.

- Chcemy grać dobrą piłkę i dopasować do siebie odpowiednich ludzi. Patrząc na wszystkie turnieje, na których graliśmy, moim skromnym zdaniem, za bardzo pompowaliśmy przed nimi balonik. Nakręcamy to wszystko wokół, a potem… Naprawdę, dajmy piłkarzom pracować, a sztabowi wszystko poukładać. Wiadomo, że dzięki temu awansowi wszyscy zyskają - mówił Probierz w rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim i Dawidem Szymczakiem, dziennikarzami Sport.pl.

Boniek daje specjalną radę Probierzowi. "Musisz się nad jedną rzeczą zastanowić"

Zbigniew Boniek był gościem na kanale YouTube "Foot Truck", w którym z Łukaszem Wiśniowskim rozmawiał o przygotowaniach reprezentacji Polski na wielkie turnieje. Boniek uczestniczył w aż trzech turniejach jako piłkarz biało-czerwonych (MŚ Argentyna 1978, MŚ Hiszpania 1982 i MŚ Meksyk 1986), a także w czterech jako pracownik federacji (MŚ Korea Południowa i Japonia 2002 jako wiceprezes PZPN, Euro 2012, Euro 2016, MŚ Rosja 2018 jako prezes PZPN). Czy ma jakieś rady dla Michała Probierza? - Michał jest inteligentny, szybko myśli, szybko się uczy - rozpoczął.

- Jeśli ja miałbym coś powiedzieć, to powiedziałbym tak: "Michał, musisz się nad jedną rzeczą zastanowić. To, co wystarczyło na Walię, to za mało na Euro 2024, bo to jest inny poziom. Pierwszy raz jedziesz, nie przywiązuj się do nazwisk, tylko przywiązuj się do tych, co znajdują się w formie". Dam prosty przykład: z Walią graliśmy środkiem Slisz - Piotrowski - Zieliński. A jakbym powiedział Michałowi, że bym wystawił np. Żurkowskiego, Modera i Linettego w środku to nie wiem, która trójka jest mocniejsza. Najważniejsze jest nieprzywiązywanie się do nazwisk - powiedział.

- Trzeba mieć dobrą ocenę całej sytuacji. Przywiązywanie się do nazwisk zgubiło nas na mundialu w Rosji. Czy to było przedmiotem dyskusji z Adamem Nawałką? Czasem rozmawialiśmy. Przed pierwszym meczem na inaugurację rozmawiałem z Adamem, zaprosiłem go do swojego apartamentu, oglądaliśmy mecz. Ja oglądałem wszystkie treningi. Powiedziałem mu: "Adam, najważniejszy jest pierwszy mecz. Tak to ułóż, żebyśmy nie przegrali pierwszego meczu. Jeżeli go nie przegramy, to wyjdziemy z grupy". Z Senegalem wtedy graliśmy czterema zawodnikami, którzy nie byli gotowi do gry i przegraliśmy - dodał Boniek.

