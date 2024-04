Argentyńczyk chce grać dla Polski. Już dostał obywatelstwo

Matty Cash, Nicola Zalewski, Sebastian Boenisch czy Ludovic Obraniak to tylko niektóre przykłady piłkarzy, którzy pomimo innego pochodzenia otrzymali polskie obywatelstwo i zagrali w naszej kadrze. Niebawem do tego grona może dołączyć Lucas Pyziak. Jego ojciec Gustavo to wnuk żołnierza gen. Andersa. W przeszłości marzył o grze dla reprezentacji Polski. "Był jednak za słaby, żeby zagrać i ostatecznie nigdy nie pojawił się na boisku" - czytamy na stronie Górnika Zabrze, gdzie testowano Argentyńczyka. Pyziak senior przyleciał do Polski, jednak jego kariera mocno wyhamowała przez chorobę bliskich. W latach świetności reprezentował barwy klubów z Buenos Aires, m.in. CA Velez Sarsfield czy Club Almagro.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Lucas Pyziak otrzymał polskie obywatelstwo. "Udało mi się"

Teraz niedoszłe plany ojca może zrealizować Pyziak junior. Obecnie 17-latek gra w zespole U-21 CA Velez Sarsfield na pozycji bocznego obrońcy lub wahadłowego. Okazuje się, że Gustavo Pyziak jest mocno zdeterminowany, aby jego syn w przyszłości zagrał w reprezentacji Polski. Ostatnio Lucas otrzymał nawet polskie obywatelstwo po 19 miesiącach oczekiwań.

- Udało mi się złożyć dokumenty w ambasadzie, procedura była ostatecznie szybsza, ponieważ jestem obywatelem polskim. Przedstawiłem wszystkie dokumenty we wrześniu 2022 r. i czekaliśmy - opowiadał 43-latek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". O sprawie poinformował także profil Dom Futbolu na X.

- Lucas radzi sobie bardzo dobrze w swoim klubie Velez Sarsfield. Jest już częścią drużyny do lat 21, a ma dopiero 17 lat. Mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Jeśli nadal będzie się poprawiał w swojej grze, będzie miał duże szanse na zrobienie kariery - dodaje ojciec 17-latka, który nie ukrywa, że polskie korzenie są dla niego bardzo ważne.

- Ojciec bardzo dbał o tradycje i pamięć. Ja podchodziłem do tego różnie, ale im więcej czasu mija, tym bardziej kocham Polskę i przekazuję te wartości moim dzieciom. Często jemy pierogi - opowiadał w październiku na łamach "Przeglądu Sportowego" Gustavo Pyziak. Jego syn nie miał jeszcze okazji, aby odwiedzić Polskę. Nie zna też naszego języka, jednak przykład Casha pokazał, że nie jest to przeszkoda w grze dla polskiej kadry.