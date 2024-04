Polacy powiedzieli dość. Chodzi o Lewandowskiego. Zaskoczenie

- Byłem spokojny. Trenowaliśmy to. Czasami za dużo mówię o golfie, ale w tym sporcie bardzo ważne jest skoncentrowanie się na poszczególnych elementach i znalezienie spokoju. To mi pomogło. Wiem, że piłkarze byli pod presją, ale bardzo dobrze sobie poradzili - mówił Michał Probierz w wywiadzie dla Sport.pl o rzutach karnych w meczu z Walią, po których reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa Europy. Teraz naszą kadrę czekają trudne mecze przeciwko europejskim potęgom.

Co ze Szczęsnym i Lewandowskim po Euro 2024? Liczby nie kłamią

Bardzo możliwe, że ME będą ostatnim turniejem dla Wojciecha Szczęsnego. 81-krotny kadrowicz już kilka miesięcy temu zapowiadał, że po niemieckim Euro 2024 zakończy reprezentacyjną karierę. Taką samą decyzję może podjąć Robert Lewandowski, choć napastnik FC Barcelony nie wygłosił żadnej precyzyjnej deklaracji. Mimo to kibice zdają sobie sprawę, że niebawem będzie trzeba pożegnać się z filarami kadry.

O przyszłość dwóch gwiazdorów postanowił zapytać Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Dokładnie 498 ankietowanych otrzymało pytanie: "Czy nadchodzące mistrzostwa będą ostatnią imprezą, w której zagra Robert Lewandowski?". To samo pytanie dotyczyło Wojciecha Szczęsnego. Wyniki sondażu okazały się naprawdę zaskakujące.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" lub " raczej tak" w przypadku kapitana kadry udzieliło łącznie 60 proc. kibiców. Za to 48 proc. ankietowanych uważa, że to Szczęsny zakończy przygodę z reprezentacją po mistrzostwach Europy, mimo że zapowiedział taką decyzję już wcześniej. Oznacza to, że fani bardziej spodziewają się takiego scenariusza w przypadku Roberta Lewandowskiego.

- Miałem momenty cięższe. Myślałem o tej reprezentacji, ale było to bardziej związane z tym, co się działo wokół związku, wokół tego, jak związek funkcjonuje. Nasza gra oczywiście nie pomagała. Jednak czasami, jak słabiej coś wygląda piłkarsko, a reszta wygląda dobrze, to wiesz, że jest OK. Ale jeśli inne rzeczy nie funkcjonują, to zawsze odbija się to później na piłkarskich aspektach - mówił ostatnio 35-latek w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Harmonogram grupowych meczów reprezentacji wygląda następująco: 16 czerwca mecz przeciwko Holandii, 21 czerwca stracie z Austrią i 25 czerwca spotkanie z Francją.