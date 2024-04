Ostatnie miesiące były katastrofalne dla wizerunku PZPN. Począwszy od afery premiowej, po zaproszenie na pokład samolotu reprezentacji Polski osoby skazanej za korupcję, a na sporze z dziennikarzem Piotrem Żelaznym kończąc. Wskazywano, że jedną z głównych przyczyn wpadek federacji była zła komunikacja. W tym elemencie doszło już do kilku zmian. Nowym dyrektorem Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN został Tomasz Kozłowski. Już wkrótce do federacji dołączy kolejna osoba i to dość znana polskim kibicom. Jej zatrudnienie wywołało spore poruszenie w sieci.

Cezary Kowalski dołącza do PZPN. Boniek powiedział, co myśli o tym ruchu PZPN

Mowa o Cezarym Kowalskim, a więc o dziennikarzu Polsatu. Z tą stacją był związany przez niemal 25 lat. Pracował przy okazji kilku edycji mistrzostw świata, Europy czy przy innych piłkarskich imprezach. Komentował też mecze Ligi Mistrzów oraz I ligi. Prowadził również "Cafe Futbol". Nie gryzł się w język i nie bał się krytykować niewłaściwych działań osób ze świata piłki nożnej, w tym i z PZPN.

Teraz dołączy do wspomnianej instytucji, o czym oficjalnie poinformował Mateusz Borek. Dziennikarz ujawnił też, jakie stanowisko Kowalski będzie piastował w federacji. "Pazur będzie już teraz drapał gdzie indziej. Konkretnie w piłkarskiej centrali. Cezary Kowalski po latach pracy odchodzi z Polsatu Sport. Zostanie doradcą zarządu PZPN do spraw komunikacji" - pisał właściciel Kanału Sportowego na X.

I choć sam zainteresowany nie potwierdził jeszcze tych doniesień, to informacja o zmianie pracy obiła się szerokim echem w mediach. Głos w sprawie zabrał nawet Zbigniew Boniek. I to w wymowny sposób. "Gratulacje dla Cezarego Kowalskiego. Powodzenia, tylko trochę szkoda spotkań z sąsiadem" - pisał żartobliwie były prezes PZPN.

Na zmianę stanowiska zareagował też Roman Kołtoń, z którym Kowalski miał okazję współprowadzić "Cafe Futbol". "Uuu - Kulesza chwyta się nawet Pazura, żeby zapewnić sobie drugą kadencję" - żartował dziennikarz. "Cezary Kowalski w PZPN to środowiskowe wydarzenie. Czarek dobry dziennikarz i porządny człowiek. A przypadek Janusza Basałaja pokazuje, że można wejść i wyjść z środowiska działaczy piłkarskich, choć łatwo nie będzie miał przy Bitwy Warszawskiej, biorąc pod uwagę skalę problemów związku" - dodawał.

Internauci oburzeni angażem Kowalskiego

Na zatrudnienie Kowalskiego przez PZPN wymownie zareagowali też internauci. Wielu z nich nie było zadowolonych z takiego ruchu federacji. Podkreślili, że w przeszłości dziennikarz poblokował wielu użytkowników X. Ich zdaniem taka osoba nie powinna być odpowiedzialna za komunikację w związku.

"Jeśli strategią komunikacji jest blokada całego piłkarskiego Twittera, to właściwy człowiek, na właściwym miejscu", "Człowiek, który nie ma odrobiny dystansu do siebie, będzie odpowiadał za komunikację związku. Trzymajcie mnie, bo zaturlam się ze śmiechu", "To nie strzał w kolano, to strzał w skroń PZPNu", "Człowiek, który nie trzyma ciśnienia i pisze 'wypad' do anonimowych kont, ma zostać doradcą PZPN do spraw komunikacji", "Super spec od komunikacji, biorąc pod uwagę, że zbanował pół Twittera" - to tylko kilka z wielu komentarzy. Na potwierdzenie słów internauci udostępniali też screeny blokad ich kont przez Kowalskiego.

Nie ulega jednak wątpliwości, że wiedza i doświadczenie Kowalskiego mogą okazać się cenne dla PZPN. Tym bardziej że na horyzoncie są mistrzostwa Europy. Wystartują już 14 czerwca i wystąpi na nich też reprezentacja Polski. W fazie grupowej zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią.