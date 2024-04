Boniek podpalił internet jednym zdjęciem. Polacy nie wytrzymali. "Nie ma się czym chwalić"

AS Roma po 1628 dniach wreszcie wygrała z AC Milanem. Spotkanie ćwierćfinału Ligi Europy na San Siro zakończyło się zwycięstwem gości 1:0. Włoskie derby w europejskich pucharach na trybunach oglądał Zbigniew Boniek. Po meczu pochwalił zwycięzców, a przy okazji opublikował wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych. Internet aż zapłonął.

Zbigniew Boniek podgrzał atmosferę. Jedno zdjęcie i dziesiątki komentarzy. "Nie ma się czym chwalić"

"Mądrość taktyczna, lewa flanka Milanu wyeliminowana. Dobre poruszanie się. Dyskusja o awansie nadal otwarta" - napisał po hitowym spotkaniu Ligi Europy Zbigniew Boniek w serwisie X. Ten wpis nie wywołał jednak tak dużego poruszenia, jak kolejny.

"No proszę, na San Siro same znajome twarze. Tych po prawej pewnie nie poznajecie, ale gwarantuje, że super piłkarze. Jeden Mistrz Świata" - dodał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kto znajdował się więc po lewej stronie, że wszyscy od razu mieli skojarzyć jego twarz? Były selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa.

To właśnie Boniek zatrudniał Portugalczyka w styczniu 2021 roku. Portugalczyk poprowadził kadrę na Euro 2020, a już w grudniu 2021 roku odszedł w kontrowersyjnych okolicznościach, bo wybrał pracę w brazylijskim Flamengo. Zostawienie reprezentacji przez Sousę zostało źle odebrane przez kibiców, którzy nazywali go "oszustem" i "siwym bajerantem". Zdjęcie Bońka z tym trenerem nie szczególnie spodobało się internautom.

"No tu nie ma się czym chwalić, Prezesie" - czytamy w komentarzach. "Jak można sobie zrobić zdjęcie z człowiekiem, który oszukał 40 milionów Polaków. Żenada Panie Zbyszku" - dodaje kolejny internauta. "Tchórz po lewej", "gość zdradził polskich kibiców i całą reprezentację" - czytamy dalej.

Po odejściu z reprezentacji Polski Paulo Sousa pracował we Flamengo do czerwca 2022 roku. Później od lutego do października 2023 roku był trenerem Salernintany. Obecnie pozostaje bezrobotny, a włoskie media łączą go z objęciem posady w Monzie.