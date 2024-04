Młody gwiazdor przemówił. Liczył na powołanie od Probierza. "Nie będę się oszukiwał"

Jakub Kałuziński trafił do Antalyasporu w lipcu 2023 roku, po tym, jak wygasła jego umowa z Lechią Gdańsk. Piłkarz nie zgodził się na przedłużenie kontraktu z powodu niespełnionych warunków i oczekiwań. Dziś młody pomocnik błyszczy za granicą. "Jest jednym z najlepszych młodych pomocników w lidze tureckiej, oglądają go skauci Galatasaray. 21-letni Jakub Kałuziński rozkwita po wyjeździe z polskiej ligi, ale to grając w Lechii Gdańsk dostał pomoc, bez której mogłoby go nie być na tym poziomie. Jego historię można porównać do losów Lionela Messiego" - pisaliśmy kilka miesięcy temu.

Michał Probierz rozczarował Jakuba Kałuzińskiego? Chodzi o powołanie

Przed marcowymi barażami wiele wskazywało na to, że wychowanek Lechii może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Ostatecznie tak się nie stało. - Rozczarowania nie ma. Były pogłoski, a ja nie będę też siebie oszukiwał, liczyłem na powołanie. Wyglądałem dobrze, były głosy, ale koniec końców taka była decyzja - powiedział w rozmowie z kanałem Meczyki.pl.

- Cały rok przepracowaliśmy z trenerem Probierzem i nasza współpraca była dobra. Możliwe, że głosy o moim powołaniu wzięły się właśnie z tego. Dodatkowo media pisały o problemie z obsadzeniem pozycji numer sześć w kadrze, a ja zacząłem grać na tej pozycji w Turcji. Ostatecznie stało się jak się stało - dodał 21-latek.

Kałuziński wyjawił, że w ciągu najbliższych trzech lat chciałby trafić do lepszego klubu niż Antalyaspor. - Wiem, gdzie jest mój sufit - przyznał. Dodał, że w tym samym czasie rozwiąże też problemy z obsadzeniem pozycji numer sześć w reprezentacji Polski.

21-latek rozegrał dotychczas 28 spotkań w barwach Antalyasporu i zanotował dwie asysty. Jego umowa z tureckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.