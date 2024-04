Robert Lewandowski ma za sobą już 148 meczów i 82 gole w reprezentacji Polski, z którą grał już na trzech turniejach finałowych mistrzostw Europy i dwóch mundialach. Kapitan kadry ma już jednak 35 lat i powoli trzeba przygotowywać się, że niedługo odejdzie na piłkarską emeryturę. Jak wyglądać będzie kadra po jego odejściu? Jerzy Engel widzi przyszłość w jasnych barwach.

Jerzy Engel przemówił o przyszłości polskiej piłki. Świetna wizja do kibiców

Lewandowski jest liderem reprezentacji i sam przyznawał, że w ostatnich miesiącach w kadrze brakowało podobnych mu zawodników. To mogło martwić wszystkich kibiców w kontekście nieuchronnie zbliżającego się odejścia napastnika na emeryturę. Wśród obecnych zawodników na razie nie widać gwiazdy pokroju Lewandowskiego, ale Jerzy Engel uważa, że nie ma powodów do obaw.

- Jako junior Robert Lewandowski się zupełnie nie wyróżniał. Widzę, jak trenerzy pracują w akademiach i jestem przekonany, że na kolejnego Lewandowskiego długo nie będziemy czekać - mówił były selekcjoner w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Ponadto 71-latek przyznał, że w Polsce marnuje się talenty wielu młodych zawodników, ale grono świetnych juniorów jest spore. Oprócz tego zaapelował do trenerów i działaczy, by juniorom dawać więcej czasu na rozwinięcie skrzydeł. - Nie przyspieszajmy rozwoju młodych zawodników - dokończył Engel.

W opozycji do byłego selekcjonera stanęło wielu fanów, a w komentarzach udzielił się także znany ekspert i komentator Rafał Wolski. - Będziemy czekać bardzo długo. Bardzo - napisał. Lewandowski od lat znajduje się w ścisłej czołówce światowego futbolu, a przed nim dokonywali tego tylko Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek. Trudno więc wierzyć, że szybko doczekamy się zawodnika tej klasy.

A kiedy napastnik zakończy karierę? - To wszystko zależy… jak będę się czuł fizycznie, co mi serce będzie podpowiadało. Tyle jest tych rzeczy, o których jeszcze nie zacząłem myśleć, bo po prostu to nie jest jeszcze ten moment. Widzę ciągle na boisku, czy w treningach, że jest OK - mówił niedawno Lewandowski.