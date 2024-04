Reprezentant Polski jednym z najlepszych w lidze. Wysłał wiadomość do Probierza

Trwający sezon na zapleczu Premier League jest indywidualnie dość udany dla Michała Helika. 28-latek wystąpił już w 37 spotkaniach i zdobył dziewięć bramek. Jego zespół wciąż bije się jednak o utrzymanie na drugim szczeblu rozgrywkowym.

Michał Helik wyróżniony. Kolejny świetny występ Polaka

W ostatni weekend Huddersfield Town z Helikiem w składzie rywalizowało w meczu z jednym z bezpośrednich rywali o utrzymanie - Millwall. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu Polaka po golu Rhysa Healeya z doliczonego czasu gry.

Helik po raz kolejny rozegrał bardzo dobry mecz, co sprawiło, że został wyróżniony przez portal WhoScored.com. Obrońca znalazł się w najlepszej jedenastce 41. kolejki rozgrywek Championship. To nie pierwsze tego typu wyróżnienie w trwającym sezonie dla polskiego zawodnika. "Helik wygrał aż 11 pojedynków powietrznych w meczu, a także zaliczył dwa wślizgi i wykonał 13 wybić w drodze do występu z oceną 8,22" - czytamy w opisie jego występu na oficjalnej stronie Championship.

Oprócz Helika w zestawieniu najlepszych znalazło się miejsce m.in. dla trzech piłkarzy szóstego w tabeli Norwich czy też dwóch graczy ósmego Middlesbrough.

Wysoka forma 28-latka to bardzo dobre wieści dla Michała Probierza w kontekście zbliżającego się Euro w Niemczech. Nie od dziś wiadomo, że środek obrony bywa pozycją problematyczną w reprezentacji Polski. Niewykluczone więc, że Helik doczeka się powołania. Obrońca ma już za sobą debiut z orzełkiem na piersi. Miało to miejsce 25 marca 2021 roku. Od tamtej pory siedmiokrotnie pojawił się na boiskach w meczach kadry.

Przypomnijmy, że Helik od 2022 roku jest zawodnikiem Huddersfield. Wcześniej występował też m.in. w Barnsley, Cracovii i Ruchu Chorzów.