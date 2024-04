Moder wreszcie ujawnił, jak zareagował na decyzję Probierza. "Normalna reakcja"

Jakub Moder kilka miesięcy temu wrócił do gry po poważnej kontuzji kolana. Michał Probierz powołał go także na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Przeciwko Estonii pojawił się nawet na placu gry, jednak w decydującym meczu z Walią zabrakło go nawet na ławce rezerwowych.

Jakub Moder o decyzji Michała Probierza. "Wkurzony"

W poniedziałek polski pomocnik był gościem programu "Jej wysokość Premier League". Odniósł się do decyzji Probierza przed meczem w Cardiff. - Oczywiście, w momencie jak trener mi oznajmił, że nie będzie mnie w kadrze, to byłem wkurzony i gdzieś tam myślę, że to była normalna reakcja. Bo czułem, że mogę pomóc w tym meczu, bardzo ważnym meczu, bo to był mecz o awans - skomentował.

- Uszanowałem decyzję trenera. Wspierałem drużynę z trybun. Zdarza się, była taka decyzja i nic nie mogłem z tym zrobić - dodał Moder.

25-latek przyznał, że marzy mu się wyjazd na nadchodzące mistrzostwa Europy. - Wróciłem do klubu. Zagrałem jeden i drugi mecz, więc wróciłem do rytmu od razu. Mój cel nadal jest taki sam, chcę jechać na Euro i przede wszystkim muszę grać w klubie, by zasłużyć sobie na to powołanie - wyjawił. Przypomnijmy, że Polacy pierwszy mecz na Euro rozegrają 16 czerwca, a ich grupowymi rywalami będą Holendrzy, Austriacy i Francuzi.

Jakub Moder w trwającym sezonie rozegrał w barwach Brighton 14 spotkań, a ponadto dwa razy wystąpił w zespole do lat 23. Nie zdobył jeszcze bramki, ani nie zanotował asysty. Kolejną okazję do występu będzie miał w sobotę 13 kwietnia - jego zespół zagra z Burnley.