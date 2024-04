Tomaszewski nie wytrzymał. Wściekł się, gdy to zobaczył i uderzył w Probierza

Reprezentacja Polski w finale baraży mistrzostw Europy zmierzyła się na wyjeździe z Walią. Mecz nie był porywający i po regulaminowym czasie gry utrzymał się bezbramkowy remis. W efekcie do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, a później rzuty karne. W nich lepsi okazali się Polacy i tym samym pojadą na turniej w Niemczech.

Tomaszewski krytykuje decyzję Probierza ws. Modera

W spotkaniu z Walią nieoczekiwanie zabrakło Jakuba Modera. Wielu zdziwiła taka decyzja Michała Probierza, który wysłał go na trybuny. Tym bardziej że piłkarz zaledwie kilka dni później wystąpił w ligowym spotkaniu Brighton z Liverpoolem. Nieobecności Modera w składzie na mecz z Walią nie rozumie Jan Tomaszewski. Były bramkarz skrytykował działania selekcjonera.

- Dla mnie to niezrozumiała decyzja selekcjonera. Mogę ją tylko wziąć na karb tego, że chciał dać pograć zawodnikowi Jagiellonii Białystok (Taras Romanczuk - przyp. red.). Ale cóż, takie są niestety realia w polskiej piłce. Wydaje mi się, że tutaj był poważny błąd selekcjonera. Nie rozumiem tego, jeszcze raz podkreślę, ale całe szczęście, że to się dobrze skończyło. Jakub pokazał, że potrafi grać w tej chwili na najwyższym poziomie. Jest najszybszym pomocnikiem w lidze angielskiej - powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Ponadto dodał, że Moder w przeszłości był ważnym elementem w reprezentacji Polski i na co dzień gra w Premier League, przez co zna walijskich piłkarzy.

Następnie zdradził również, co zrobiłby na miejscu Modera. - No niestety, musiał pójść na trybuny. Dla mnie niezrozumiała ta decyzja i powiem tak na marginesie. Gdyby to na mnie trafiło, to ja bym zawiesił grę w reprezentacji Polski. Takiego pomocnika jak on nam brakuje - dodał.

W bieżącym sezonie Jakub Moder rozegrał łącznie 16 meczów. W reprezentacji Polski z kolei ma ich na koncie obecnie 21. Na zbliżających się mistrzostwach Europy Polacy w fazie grupowej zagrają z Austrią, Holandią i Francją.