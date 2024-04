Reprezentant Polski bryluje w Niemczech. Co za wyróżnienie mimo porażki!

Union Berlin, Trabzonspor i Panathinaikos. Niezwykle kręta była droga Tymoteusza Puchacza do rozegrania naprawdę udanego sezonu za granicami Polski. Wydaje się jednak, że 25-latek z Sulechowa w końcu odnalazł swoje miejsce na ziemi. W Kaiserslautern zdaje się czuć bardzo dobrze. Tym razem, mimo porażki zespołu, znalazł się w jedenastce kolejki.

Polski obrońca bryluje w Niemczech. Znów go wyróżniono

Latem ubiegłego roku Puchacz trafił do FC Kaiserslautern na zasadzie wypożyczenia z Unionu Berlin. Bez większych problemów wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i choć jego zespół w lidze spisuje się słabo, to do gry lewego obrońcy trudno mieć zastrzeżenia. 25 meczów, gol i siedem asyst to bilans budzący respekt.

"Gra praktycznie wszystko w podstawowym składzie. Czwarty piłkarz Kaiserslautern, jeśli chodzi o minuty. Chyba wreszcie znalazł swoje miejsce na świecie po tych wszystkich wojażach" - napisał na portalu X dziennikarz Canal+Sport Tomasz Ćwiąkała.

Do tego należy dodać awans do finału Pucharu Niemiec. W nim Kaiserslautern zagra z Bayerem Leverkusen. W tych rozgrywkach defensor zanotował także trzy asysty. W zakończonej 28. kolejce 2. Bundesligi jego zespół przegrał co prawda z HSV 1:2, ale to nie przeszkodziło magazynowi "Kicker" w wybraniu Puchacza do grona najlepszych zawodników tej serii gier.

Tymoteusz Puchacz ostatnio znalazł się w gronie powołanych przez Michała Probierza do reprezentacji. Selekcjoner z pewnością liczy na jego dobrą formę. Niewykluczone, że obrońca znajdzie się w kadrze na EURO 2024. Przypomnijmy, że na poprzednim czempionacie zagrał w każdym z trzech grupowych spotkań. Do tej pory z orłem na piersi rozegrał 13 meczów.