Były reprezentant Polski wypalił o Janie Bednarku. Ludziom otworzą się oczy

Reprezentacja Polski nieco ponad tydzień temu wywalczyła awans na mistrzostwa Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni pokonali po rzutach karnych Walię w finale baraży. Jednym z najbardziej krytykowanych zawodników po ostatnich meczach reprezentacji był Jan Bednarek.

Kazimierz Węgrzyn stanął w obronie Jana Bednarka. "Kluczowy piłkarz"

Zdaniem Kazimierza Węgrzyna krytyka Jana Bednarka jest niezasłużona. - Nie podoba mi się krytyka wobec Jana Bednarka. Mam wrażenie, że dostaje mu się za bardzo. On gra w Southampton, które jest dobrym klubem. Niewykluczone, że niektórzy obrońcy reprezentacji Polski nie mieliby pewnego miejsca w składzie "Świętych" - powiedział w programie "Dwa Fotele".

Ekspert przyznał, że Bednarek to bardzo istotna postać w kadrze. - Uważam, że Bednarek to kluczowy piłkarz reprezentacji. Według mnie przejście na trzech obrońców nie było dla niego - zawodnika, który ma gabaryty - szczęśliwe. Nie jest łatwe w jego przypadku schodzić do prawej strony i walczyć ze skrzydłowym. Kiwior ma tę umiejętność, dlatego jest mu łatwiej - ocenił.

- W meczu z Albanią, który był ostatnim Fernando Santosa, Bednarek był najlepszy, jeśli chodzi o grę w powietrzu. To silny zawodnik, potrafi wygrać głowę, ale zdarzają mu się nieszczęśliwe sytuacje, kiedy jest zamieszany w stratę gola. Podobnie w reprezentacji było z Arkadiuszem Głowackim, a nie można powiedzieć, że to był zły obrońca - dodał.

Jan Bednarek zadebiutował w reprezentacji Polski 4 września 2017 roku. Rozegrał dotychczas w barwach narodowych 56 spotkań i zdobył jedną bramkę.