Tak wygląda hotel, w którym zamieszka kadra na Euro 2024. Cena? Taniej niż Polsce!

14 czerwca rozpoczną się 17. mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Turniej zainaugurowany zostanie spotkaniem Niemców ze Szkotami. Polacy dwa dni później zagrają w Hamburgu z Holandią, 21 czerwca podejmą Austrię w Berlinie, a na koniec fazy grupowej w Dortmundzie zmierzą się z wicemistrzami świata, Francuzami.

Polacy zamieszkają w luksusowym hotelu. Sheraton ugości reprezentację w Niemczech

"Drodzy Kibice, formalności dopięte, umowy podpisane! Reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Europy zamieszka w Hanowerze. Baza sportowa będzie zlokalizowana na obiektach klubu Hannover 96, a nasza drużyna wraz ze sztabem zamieszka w hotelu Sheraton" - to komunikat, który w środowe popołudnie wydał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Hannover jest stolicą Dolnej Saksonii. To właśnie w tym mieście, przy Pelikanpl. 31, zlokalizowany jest luksusowy, czterogwiazdkowy Sheraton Hannover Pelikan Hotel. Miejsce jest bardzo wysoko oceniane przez użytkowników Google'a. Średnia not wystawianych przez gości to 4,4/5 gwiazdek na ponad 800 opinii.

Co ciekawe, cena w czerwcu za noc pobytu wynosi znacznie mniej niż w Polsce. W trzecim tygodniu czerwca, czyli tuż na początku Euro 2024, cena za jednoosobowy pokój waha się od 560 zł do 770 zł za dobę. Dla porównania hotel Sheraton w Sopocie to wydatek rzędu 1024-1274 zł za dobę. Ten jest jednak hotelem pięciogwiazdkowym.

Podobnie do cen w Hannoverze wyglądają kwoty, które trzeba zapłacić w tym hotelu w Warszawie. W tym samym okresie to wydatek od 590 zł do 850 zł za dobę.

Hotel oferuje szereg udogodnień. Ma restaurację, siłownię, centrum fitness, a także spa i centrum odnowy biologicznej. - Wszystkie pokoje i apartamenty typu suite w hotelu Sheraton Hannover Pelikan wyróżniają się eleganckim wystrojem. Ponadto są one wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych i oferują przewodowy dostęp do internetu. W każdym pokoju znajduje się łazienka - czytamy w opisie Sheraton Hannover Pelikan Hotel w popularnym serwisie Booking.com.

Jaką odległość będą musieli pokonać Polacy, aby dotrzeć na mecze fazy grupowej? Najdłużej potrwa podróż na spotkanie z Austrią.

Holandia - Volkaparkstadion w Hamburgu, 162 km,

Austria - Olympiastadion w Berlinie, 275 km,

Francja - Signal Iduna Park w Dortmundzie, 222 km.

Ceny pokoi w Sheraton Hannover Pelikan Hotel w czasie trwania Euro 2024 wahają się od 600 do nawet 900 złotych. Przypomnijmy, że na ostatnim wielkim turnieju biało-czerwoni stacjonowali w luksusowym Ezdan Palace Hotel.