Latem ubiegłego roku Robert Lewandowski zakończył udany, debiutancki sezon w FC Barcelonie, z którą wygrał mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. To jednak nie uchroniło go przed utratą tytułu najbardziej wartościowego polskiego zawodnika. Po 12 latach Lewandowski spadł na drugie miejsce i został wtedy wyprzedzony przez Piotra Zielińskiego, który świętował mistrzostwo Włoch z Napoli. Podium uzupełniał Matty Cash.

Robert Lewandowski poza top 5 najbardziej wartościowych polskich zawodników

Blisko rok od tamtego notowania portal Transfermarkt ponownie zaktualizował wartości polskich zawodników. W wycenie pod uwagę brane są wyniki osiągane w obecnym sezonie, czy też wiek piłkarza. Gdzie w tym wszystkim jest Robert Lewandowski? Chociaż Polak pozostaje najlepszym strzelcem FC Barcelony, to jego wartość spadła do zaledwie 15 milionów euro! To nie daje mu nawet miejsca na podium, a zaledwie szóste miejsce spośród wszystkich polskich zawodników.

Na drugie miejsce spadł Piotr Zieliński, którego wartość dzisiaj to 25 mln euro. Został wyprzedzony za to przez Matty'ego Casha, który niespodziewanie jest na pierwszym miejscu. Obrońca Aston Villi jest zdaniem portalu wart 28 milionów euro. Podium zamyka Jakub Kiwior (także 25 mln euro), który na pewno dużo zyskał na regularnej grze w Arsenalu w ostatnim czasie.

Tuż za podium, a przed Robertem Lewandowskim, są Sebastian Szymański (20 mln euro) oraz Marcin Bułka (18 mln euro). Obaj zawodnicy są podstawowymi graczami w swoich klubach i prawdopodobnie w kolejnych miesiącach mogą zmienić zespoły.

Oto ranking TOP 10 najdroższych polskich piłkarzy według portalu Transfermarkt: