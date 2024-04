Borek odpalił bombę. Brzęczek znów mógł być selekcjonerem reprezentacji!

Jerzy Brzęczek w latach 2018-2021 prowadził reprezentację Polski, która prowadził na mistrzostwa Europy. Na turnieju nie pracował już z kadrą, a w lutym 2022 rok podjął się misji ratowania Wisły Kraków. Ta nie powiodła się i klub ze szkoleniowcem na ławce spadł z ekstraklasy, a Brzęczka zwolniono w październiku tego samego roku. Od tamtej pory pozostaje bezrobotny. W Europie pamiętają jednak jego nazwisko i niedawno 53-latek był kandydatem do objęcia jednej z reprezentacji.

Jerzy Brzęczek kandydatem na selekcjonera europejskiej reprezentacji. "Paradoks"

Niedawno Brzęczka łączono z pracą w Podbeskidziu Bielsko-Biała, które jest bliskie spadku z I ligi. Finalnie 53-latek nie otrzymał tej posady i wciąż skupia się tylko na pracy eksperta telewizyjnego. Okazuje się również, że jeszcze w lutym szkoleniowiec był wśród kandydatów do objęcia znacznie ważniejszego stanowiska trenerskiego.

- Jurek był na tej krótkiej liście dwóch nazwisk do objęcia reprezentacji Kosowa - zdradził Mateusz Borek w Kanale Sportowym. 17 lutego na to stanowisko zatrudniono jednak Franco Fodę, czyli 57-letniego Niemca, który pracy nie miał od września 2022 roku. - Zobaczcie, jaki jest paradoks tej sytuacji, bo chciałbym pokazać to w kontekście siły menadżerów - dodał Borek.

Dziennikarz jest zdziwiony, że Kosowianie wybrali Fodę zamiast Brzęczka, bo były reprezentant Polski w przeszłości pokazał, że jest lepszym trenerem od Niemca. - Jerzy Brzęczek przecież wyprzedził Franco Fodę w eliminacjach. Wygrał z nim w Austrii, zremisował w Warszawie i awansował na turniej - mówi Borek, przypominając eliminacje do Euro 2020, w których Polska zajęła wyższą lokatę od Austrii Franco Fody.

- Austria Ralfa Rangnicka przygniotła warsztat Fody. Okazało się, że z tymi samymi piłkarzami można grać w piłkę skuteczną, efektowną i ofensywną - podkreśla Mateusz Borek. Najwyraźniej Foda wydał się kosowskiej federacji atrakcyjniejszym kandydatem od Brzęczka i to były selekcjoner reprezentacji Polski nadal pozostaje bezrobotny.