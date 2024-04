19-letni Polak podbija Serie A. Rozczarowała go decyzja Probierza. "Niestety"

Latem 2021 roku Kacper Urbański przeniósł się z Lechii Gdańsk do Bologni. 19-letni pomocnik dobrze prezentował się w zespołach młodzieżowych i w bieżącym sezonie dostał sporo szans do gry w pierwszej drużynie. Do tej pory rozegrał 16 meczów. To niemałe osiągnięcie, biorąc pod uwagę to, że Bologna walczy obecnie o udział w Lidze Mistrzów. - Chcę zdobyć jak najwięcej minut, jestem gotów grać w pierwszym składzie Bolonii. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę też w reprezentacji Polski i udowodnię swoją wartość - powiedział w grudniu w rozmowie ze Sport.pl.

Urbański nie otrzymał powołania. Teraz zabrał głos

W związku z tym pojawiało się wiele głosów, aby utalentowany zawodnik znalazł się w reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz nie powołał go jednak na marcowe zgrupowanie kadry. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam Urbański i nie ukrywał rozczarowania z tego powodu.

- Miałem nadzieję, że dostanę powołanie do pierwszej kadry, ale szanuję decyzję trenera. Teraz jestem na kadrze U-21. Myślę, że wiek nie ma znaczenia, jeśli łapie się minuty w drużynie, która jest na czwartym miejscu w Serie A i walczy o Ligę Mistrzów. Tym bardziej że łapie dużo minut. Myślałem, że to wpłynie na powołanie, ale tak się niestety nie stało - powiedział w rozmowie na kanale YouTube Meczyki.pl. Reprezentacja Polski podczas marcowego zgrupowania pokonała 5:1 Estonię oraz po rzutach karnych Walię i dzięki temu awansowała na mistrzostwa Europy w Niemczech. Tam zmierzy się z Austrią, Holandią i Francją.

Urbański kolejną okazję do gry będzie miał w niedzielę o godzinie 12:30. Tego dnia Bologna zmierzy się na wyjeździe z Frosinone. Drużyna Polaka po 30 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 57 punktów.