Wszystko jasne! To wtedy Probierz ruszy do Niemiec. Chodzi o Euro 2024

Kilka dni temu reprezentacja Polski wywalczyła awans na czerwcowe mistrzostwa Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni w finale baraży pokonali Walię po rzutach karnych. Kolejne dni selekcjoner Michał Probierz poświęcił na chwilę odpoczynku. Wykorzystując okres świąteczny, wybrał się na pole golfowe.

Wiadomo, gdzie Michał Probierz uda się tuż po świętach. Zapadnie ważna decyzja

Michał Probierz nie będzie miał jednak zbyt wiele czasu na odpoczynek. Do obowiązków wróci już w poniedziałek wieczorem. Jak sam zapowiadał, planuje obejrzeć z trybun mecz Górnika Zabrze z Legią. Z kolei dzień później ma udać się do Niemiec, o czym poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk w programie "Pogadajmy o piłce".

- We wtorek i środę delegacja z Michałem Probierzem będzie w Niemczech, aby przyklepać bazę na EURO 2024 - przekazał. Wiadomo, że w grę wchodzą dwie lokalizacje - Poczdama oraz Brema. - To wiecie więcej ode mnie. Ja wiem, że mamy wytypowane dwie bazy, ale nie jesteśmy bliżej którejś z nich. Jak się nie zobaczy, to trudno wybrać. To tak, jakby za ścianą stały dwie dziewczyny i musielibyście którąś wybrać - mówił w rozmowie ze Sport.pl sam selekcjoner.

Czerwcowe zgrupowanie reprezentacji ma odbyć się w Warszawie, a w czwartek szczegóły na Stadionie Narodowym ma dogadywać sekretarz Łukasz Wachowski. Na Narodowym mają odbyć się też mecze towarzyskie z Ukrainą (7 czerwca) oraz Turcją (10 czerwca), o czym już kilka dni temu informował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Biało-Czerwoni pierwszy mecz na mistrzostwach Europy w Niemczech rozegrają 16 czerwca z Holandią. Później w fazie grupowej zmierzą się też z Austrią i Francją.