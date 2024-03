Zakpili z Błaszczykowskiego. Ogłosił po latach. "Żeby sodówa nie odbiła"

Przed kilkoma dniami minęło 18 lat od debiutu Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski. Było to 28 marca 2006 roku w meczu towarzyskim z Arabią Saudyjską, gdy ówczesny selekcjoner Paweł Janas desygnował Błaszczykowskiego do gry od pierwszej minuty. Błaszczykowski spędził wtedy na boisku 45 minut i po przerwie został zmieniony przez Pawła Brożka. Biało-Czerwoni wygrali to spotkanie 2:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Jakub Błaszczykowski wspomniał debiut w reprezentacji Polski. Dostał wiadro

W rozmowie z RMF FM Jakub Błaszczykowski wspominał zabawną sytuację, jaka spotkała go w szatni Wisły Kraków, gdy zjawił się w niej po debiucie w reprezentacji Polski.

- Wszedłem do szatni, patrzę, a na moim miejscu, gdzie siedzę, jest wiaderko z lodem. Myślałem, że ktoś sobie przyniósł wiaderko z lodem, bo coś się komuś stało. Odstawiam to wiaderko, podchodzi do mnie chyba Stolarczyk [Maciej - przyp. red.] i mówi: "to wiaderko jest dla ciebie, żeby ci sodówa nie odbiła, jak coś się będzie działo, to żebyś sobie włożył głowę do tego lodu" - powiedział były reprezentant Polski.

Błaszczykowski powiedział, że został dobrze przyjęty w szatni Wisły, chociaż bardzo go stresowało początkowo przebywanie w jednym pomieszczeniu z kilkoma reprezentantami Polski. - Szatnia mnie bardzo dobrze przyjęła. Myślę, że dużo zależy od tego, co prezentujesz na boisku. Jeżeli chłopaki, zawodnicy, czy koledzy widzą, że prezentujesz odpowiedni poziom i jesteś w stanie im pomóc, to na pewno ta aklimatyzacja przebiega łatwiej, szybciej i przyjemniej - wyjaśnił.

Wskazywał także, że szatnia piłkarska nie może istnieć bez szydery. - Musi być żart, muszą być jakieś mocniejsze zachowania. To jest grupa mężczyzn, każdy ma swoje ego, swój charakter itd. Później wychodzi, na kogo można w danym momencie krzyknąć, kogo trzeba pogłaskać, jak nie idzie itd. Wtedy się poznaje takie cechy charakteru, które w późniejszym okresie, czy w meczu można wykorzystać - tłumaczył Błaszczykowski. Zdradził, że jednym z największych szyderców był Marcin Wasilewski.

W reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski rozegrał w sumie 108 spotkań, w których zdobył 20 bramek i zanotował 20 asyst. Reprezentował Polskę na Euro 2012 i 2016 oraz mistrzostwach świata w 2018 roku. Pożegnalne spotkanie w kadrze rozegrał 16 czerwca 2023 roku w wygranym 1:0 meczu towarzyskim z Niemcami.