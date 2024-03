Nicola Zalewski ma za sobą prawdopodobnie najlepsze zgrupowanie w barwach reprezentacji Polski. Zawodnik AS Romy błyszczał przeciwko Estonii, notując dwie asysty w meczu wygranym 5:1. Do tego wyróżniał się w ofensywie w spotkaniu z Walią, a następnie pewnie wykorzystał rzut karny w serii jedenastek, którą Polska wygrała 5:4 i tym samym wywalczyła awans na Euro 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Tomasz Hajto przeanalizował grę Nicoli Zalewskiego. "On ma taki styl"

Chociaż Zalewski nie może liczyć na regularną grę w zespole ze stolicy Włoch, to nie przeszkodziło mu to błyszczeć w biało-czerwonych barwach. Pod wrażeniem gry 22-latka był Tomasz Hajto, o czym powiedział na antenie Polsatu Sport. - On ma w sobie to coś. Ma to w genach - i szybkość, i drybling. Drybling taki ryzykowny. Może stracić piłkę i pójdzie z tego kontratak, ale kiedy cię minie, to już go nie dogonisz. To nie jest wyuczone zagranie, on ma taki styl gry - zachwycał się Hajto.

- Zalewski to jeden z niewielu piłkarzy, którzy jak nie grają w klubie, to prezentują się lepiej w kadrze, niż kiedy regularnie występował w Romie. Wtedy był taki stłumiony taktyką i nie zawsze dawał z siebie wszystko - analizował były reprezentant Polski.

- Kiedy mija rywala, to nie kombinuje. Nie idzie w drybling, w zawodnika. On robi zamach i wszystko przekłada do linii, bo on wie, że na tych trzech metrach ucieknie. Jego dośrodkowania nigdy nie trafiają w pierwszego obrońcę. Przerzuca tę piłkę, żeby dać partnerom szansę na wygranie główki - charakteryzował styl gry Zalewskiego Tomasz Hajto.

Dotychczas Nicola Zalewski rozegrał 16 spotkań w reprezentacji Polski, w których zanotował sześć asyst. Ciągle czeka więc na debiutanckie trafienie w narodowych barwach. Zalewski reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku, a w czerwcu powinien być pewnym punktem kadry Michała Probierza podczas Euro 2024.