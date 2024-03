Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości. "Polak potrafi"

We wtorek reprezentacja Polski awansowała na piłkarskie mistrzostwa Europy. Drużyna Michała Probierza w finale baraży po serii rzutów karnych (5:4) pokonała Walię i w fazie grupowej Euro 2024 zagra kolejno z Holandią, Austrią i Francją.

Polacy awansowali na niemiecki turniej dzięki barażom, w których znaleźli się po fatalnej fazie grupowej kwalifikacji. W nich drużyna prowadzona najpierw przez Fernando Santosa, a potem Probierza zajęła trzecie miejsce za Albanią oraz Czechami. Nasza kadra wyprzedziła jedynie Mołdawię i Wyspy Owcze.

Probierzowi jednak udało się pozbierać kadrę i pokonać Estonię (5:1) i Walię w barażach. Pierwsze zwycięstwo było wyjątkowo okazałe, drugie zostało odniesione w Cardiff, gdzie gospodarze nie zwykli przegrywać.

"Santos ma tyle wspólnego z awansem, co ja"

Pracę wykonaną przez Probierza pochwalił były reprezentant Polski - Radosław Kałużny. - Odgruzował reprezentację po Fernando Santosie i stworzył zespół, który awansował do mistrzostw Europy. EURO z Polakami aż chce się oglądać - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Probierz ogarnął bajzel po Portugalczyku. Musiał szybko znaleźć swój sposób na rozbabraną reprezentację, odbudować atmosferę, co mu się udało, a podkreślił to choćby Robert Lewandowski. Znalazł i wykreował nowych graczy. I udowodnił, że "Polak potrafi". To znaczy "polski trener potrafi" - dodał.

- Wiadomo, że nasi szkoleniowcy nie są rozchwytywanym towarem, świat o nich nie zabiega, ale są też tacy, których nie mamy prawa się wstydzić. Zupełnie niedawno Czesław Michniewicz pokonał w barażu Szwedów i pojechaliśmy na mistrzostwa świata, teraz do dużego turnieju również wprowadził nas rodak - kontynuował były zawodnik.

- Swoje trzeba oddać Cezaremu Kuleszy, bo przy nominacjach Michniewicza czy Probierza nos go nie zawiódł. A przecież i z jednym, i z drugim nie zawsze było mu po drodze w czasach współpracy w Jagiellonii. Fakt, że zatrudnienie Santosa obciąża konto prezesa PZPN, lecz błąd naprawił - podsumował Kałużny.

50-latek odniósł się też do zapisu kontraktu, który gwarantuje Santosowi premię za awans na Euro. - No nie róbmy cyrku z pogrzebu. Wiadomo, że umowy trzeba respektować, ale Santos ma tyle wspólnego z awansem, co ja i pan. A my nawet ciut więcej od niego, bo w naszych rozmowach podsuwaliśmy rozwiązania dla kadry znacznie sensowniejsze od koszmarnych wyborów starszego pana z Portugalii - krótko skwitował Kałużny.