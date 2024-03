Lewandowski goni Cristiano Ronaldo. Rekord może wyrównać już w czerwcu

Reprezentacja Polski zagra tego lata na mistrzostwach Europy. To efekt wygranej z Walią w finale baraży w Cardiff, gdzie uderzenie Daniela Jamesa z rzutu karnego obronił Wojciech Szczęsny. Przez 120 minut Polacy nie oddali żadnego celnego strzału. - Podchodziłem do tego wszystkiego spokojnie. Graliśmy wysoko, narzuciliśmy wysokie tempo gry i widać było, że my je wytrzymaliśmy, a Walijczycy nie. Schodzili, łapały ich skurcze. Jeszcze w końcówce meczu narzuciliśmy wysokie tempo - mówił Sport.pl Michał Probierz po wywalczeniu awansu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Bednarek w ogniu krytyki! Probierz: Dobrze wybrałem

Zarówno eliminacje, jak i dwustopniowe baraże o Euro 2024 nie były najbardziej owocne w liczby dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych zakończył eliminacje z trzema golami i jedną asystą. Najpierw był gol i asysta w meczu z Mołdawią (2:3), a potem dublet przeciwko Wyspom Owczym (2:0). W półfinałowym spotkaniu barażowym przeciwko Estonii (5:1) Lewandowski zanotował asystę przy trafieniu Jakuba Piotrowskiego.

Lewandowski może wyrównać wyczyn Ronaldo. Potrzebuje gola na Euro 2024

Jak zauważył Wojciech Papuga z TVP Sport, Lewandowski może przejść do historii podczas Euro 2024. Kapitan Polaków może zostać drugim zawodnikiem w historii mistrzostw Europy, który strzelił co najmniej jednego gola w czterech kolejnych edycjach ME. Jako pierwszy dokonał tego Cristiano Ronaldo, dla którego będzie to szósty kolejny turniej. W podobnej sytuacji do Lewandowskiego jest też Luka Modrić. Jak wyglądały poprzednie turnieje w wykonaniu Lewandowskiego?

Na Euro 2012 Lewandowski strzelił jednego gola w trzech meczach, konkretnie przeciwko Grecji (1:1) na początku turnieju. W 2016 roku we Francji Lewandowski pokonał bramkarza Portugalii po asyście Kamila Grosickiego. Wtedy po 120 minutach był remis 1:1, a Portugalia awansowała dalej po rzutach karnych. Na Euro 2020 Lewandowski był już dużo skuteczniejszy - najpierw napastnik Barcelony strzelił gola Hiszpanii (1:1), a później zanotował dublet w przegranym 2:3 meczu ze Szwecją.

Podczas Euro 2024 reprezentacja Polski będzie rywalizować w grupie D z Holandią, Austrią oraz Francją. Lewandowski zagrał dwa mecze przeciwko Austrii (1:0 i 0:0 w eliminacjach do Euro 2020), ale w żadnym z nich nie strzelił gola. Przeciwko Austrii zagrał trzykrotnie i w meczu przegranym 1:2, który był rozgrywany w 2020 roiku w Lidze Narodów, zanotował asystę. Z Francją Lewandowski zagrał dwa razy - najpierw w meczu towarzyskim w 2011 r. (0:1), a potem w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze (1:3). Wtedy kapitan Polaków pokonał Hugo Llorisa z rzutu karnego.

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z meczów Polaków na Euro 2024 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.