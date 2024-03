Za nami baraże o prawo do gry w nadchodzących mistrzostwach Europy w Niemczech. Reprezentacja Polski odkupiła winy za kompromitujące eliminacje i po wyeliminowaniu Estonii oraz Walii załapali się do gry na Euro 2024. Wiąże się to nie tylko z obecnością na prestiżowej imprezie - Polacy w grupie zmierzą się z Francją, Holandią oraz Austrią - ale także sporym zarobkiem dla federacji.

Wojciech Kowalczyk nie bierze jeńców. Apeluje do kadrowiczów. "Panowie, bądźcie poważni"

Polski Związek Piłki Nożnej za samą grę reprezentacji na mistrzostwa Europy otrzyma ponad 9 milionów euro, co oznacza 40 milionów złotych. To nagroda może wzrosnąć w zależności od wyników uzyskanych na niemieckich boiskach. Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, potwierdził na łamach serwisu Goal.pl, że piłkarze otrzymają 25 proc. kwoty za awans w ramach premii, co zostało ustalone na samym początku eliminacji.

Z apelem do kadrowiczów o nieprzyjmowanie pieniędzy zgłosił się były reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk. "Piłkarze reprezentacji Polski mają otrzymać dziesięć milionów złotych za awans na Euro 2024. Panowie, bądźcie poważni – zrzeknijcie się tych pieniędzy" - rozpoczął swój felieton w Weszlo.com piłkarski ekspert. "Przecież powinni mieć świadomość, że nie zasłużyli nawet na złotówkę (oprócz Szczęsnego, ten swoją działkę powinien sobie zostawić). Ha, oni to z pewnością wiedzą – mówią, że się kompromitowali, że eliminacje były do du*y, nie do przyjęcia i tak dalej. To ich słowa: Lewandowskiego czy Szczęsnego właśnie" - wyjaśnia Kowalczyk.

Były piłkarz zaznacza, że Polaków w grze o awans na Euro 2024 utrzymała Liga Narodów, "za którą pewnie też zarobili" - jak pisze. Uważa, że kadra nie awansowała, a "wślizgnęła" się na turniej. "Za wślizgnięcie nie powinno być pieniędzy. W cyklu eliminacji Polacy okazali się lepsi na przestrzeni 90 minut tylko od Wysp Owczych, Albanii i Estonii. Wychodzi 2,5 miliona złotych za jednego rywala. Ludzie, bądźcie poważni" - stwierdził Wojciech Kowalczyk. Według eksperta Weszło.com oraz Kanału Sportowego zawodnicy powinni przekazać pieniądze na cele charytatywne, co potwierdziłoby ich słowa o kompromitujących eliminacjach.