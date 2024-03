Boniek wpadł na szalony pomysł. Probierz będzie zdziwiony

Reprezentacja Polski powoli przygotowuje się do finałów Euro 2024. Awans na imprezę w Niemczech wywalczyliśmy jako ostatnia drużyna w Europie. W fazie grupowej zmierzymy się z Holandią, Austrią i Francją. Dość nieoczekiwaną podpowiedzią z selekcjonerem Michałem Probierzem podzielił się Zbigniew Boniek. Chodzi o sztab trenerski, który nieco się powiększy.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze wylądowali w Warszawie, a tam szok. Garstka kibiców

Boniek zszokował wszystkich. Dziwna sugestia dla Probierza. "Może weźmie Papszuna do pomocy"

Były prezes PZPN udzielił wywiadu na kanale Meczyki. W pewnym momencie prowadzący Tomasz Włodarczyk poruszył kwestię dodatkowych trenerów, którzy w trakcie Euro będą pomagali Probierzowi. Jak ujawnił, będą to cztery osoby, a wśród nich ma znaleźć się m.in. Marcin Dorna. Temat szybko podchwycił Boniek. - Trzeba obserwować naszych grupowych rywali. Każdy trener to robił. Czy to Nawałka, czy Paulo Sousa brał czterech dodatkowych trenerów, żeby mu pomagali. Nie wiem, może Probierz weźmie Papszuna do pomocy? Wszystko jest możliwe - zasugerował.

Włodarczyk do pomysłu podszedł bardzo sceptycznie. Zupełnie nie wierzył w taki scenariusz. - Najpierw to chyba muszą się odbyć "nocne Polaków rozmowy", żeby sobie pewne kwestie wyjaśnili - powiedział, nawiązując do pewnej wzajemnej niechęci obu panów.

Probierz i Papszun mają ze sobą na pieńku. Medialne przepychanki. "Nie pozwolę sobie na to"

To właśnie Marek Papszun był głównym przeciwnikiem Probierza w walce o posadę selekcjonera reprezentacji Polski. W niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Piłka Nożna" stwierdził jednak, że z góry był na przegranej pozycji. - To nie była rywalizacja. Brałem udział w czymś, co de facto nie istniało, dlatego nie czuję się przegrany. Prezes podjął decyzję już przed spotkaniem ze mną, że selekcjonerem zostanie Michał Probierz, absolutnie takie było jego prawo - rzucił.

Te słowa nie spodobały się Probierzowi i postanowił stanowczo na nie odpowiedzieć. - Bardzo dziwnie się zachowuje Marek ze swoimi wypowiedziami. W szczególności sugerując, że byłem dogadany z Czarkiem Kuleszą. To, że się z nim znałem, nie jest żadną nowością, ale nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś moim nazwiskiem wycierał sobie tyłek - powiedział selekcjoner w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na kanale YouTube dziennikarza.