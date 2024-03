Choć Michał Probierz prowadzi reprezentację Polski dopiero od września, to już zdążył wpłynąć na reprezentację Polski i w krótkim czasie poprawić jej wyniki. To sprawiło, że Biało-Czerwoni wywalczyli awans na rozpoczynające się w czerwcu mistrzostwa Europy. W finale baraży z Walią wygrali po rzutach karnych.

Adam Nawałka komplementuje Michała Probierza. "Doskonałe posunięcie"

Michał Probierz w jednej z rozmów po awansie na Euro przyznał, że zamierza porozmawiać przed turniejem z Adamem Nawałką, który w 2016 roku doprowadził nasz zespół do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji. Zanim jednak dojdzie do rozmowy obu panów, ten drugi skomentował w rozmowie z "Super Expressem" przebieg baraży.

- Byłem pozytywnie nastawiony, widząc powołania do szerokiej kadry na mecze barażowe. Jeśli jest cel do osiągnięcia tu i teraz, to trzeba rzucić wszystkie siły. Trener Probierz powołał najlepszych i sprawdzonych piłkarzy, do których miał zaufanie - przyznał były selekcjoner reprezentacji Polski.

Nawałka dodał też, że Probierz przyjął bardzo dobrą strategię, stawiając w obu spotkaniach na tych samych piłkarzy. - Doskonałym posunięciem z jego strony było to, że zagrał tym samym składem w obu meczach. W reprezentacji zawsze brakuje czasu na trening, a selekcjoner wykorzystał mecz z Estonią jako generalne przygotowanie do finału z Walią - ocenił.

Biało-Czerwoni w fazie grupowej zagrają z Francją, Holandią oraz Austrią. - Trzeba sobie zdawać sprawę w jak trudnej grupie się znaleźliśmy, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Nie pompujmy jednak balonika i dajmy selekcjonerowi czas na spokojną pracę, zaufajmy mu i trzymajmy kciuki za reprezentację - powiedział Adam Nawałka.

Polacy pierwszy mecz na turnieju w Niemczech rozegrają 16 czerwca przeciwko Holandii w Hamburgu.