Co za sceny w przerwie meczu z Walią. To jest hit! Probierz eksplodował [WIDEO]

Reprezentacja Polski o awans na mistrzostwa Europy walczyła w barażach. W finale zmierzyła się na wyjeździe z Walią. Po 90 minutach i dogrywce utrzymał się bezbramkowy remis. W związku z tym do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebne były rzuty karne. W nich lepsi okazali się Polacy i tym samym awansowali na turniej w Niemczech. Bohaterem został Wojciech Szczęsny, który wybronił decydującą "jedenastkę".

Oto co działo się w przerwie meczu z Walią. Probierz i Lewandowski w głównych rolach

Kilka dni po sukcesie na kanale YouTube "Łączu nas piłka" zaczęły pojawiać się pierwsze nagrania, które przedstawiały kulisy spotkania z Walią. W najnowszym materiale pokazano między innymi to, co działo się w szatni w przerwie spotkania. Na początku krótką i treściwą, motywującą przemowę zaprezentował Michał Probierz.

- Trzeba wyjść na boisko, k***a, i zmieść ich! Pewności siebie, nie obawiać się, grać! Jeszcze więcej wiary, jest moc w nas! Widać to! Przyjechaliśmy do Walii, k***, i gramy jak u siebie! - krzyczał selekcjoner do skupionych piłkarzy.

Potem głos zabrał kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, który również starał się zmotywować kolegów z drużyny.

- Wychodzimy na drugą połowę i idziemy po bramkę. Nie tylko po bramkę, ale po zwycięstwo. Dzisiaj awansujemy na mistrzostwa Europy. Tylko musimy w to wierzyć i musimy tego chcieć. Po każdy rzut rożny, rzut wolny idziemy z wiarą - powiedział napastnik. I zakończył wypowiedź gromkim "kto wygra mecz".

Mistrzostwa Europy w Niemczech potrwają od 14 czerwca do 14 lipca. Polaków w fazie grupowej czeka bardzo trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z Austrią, Holandią i Francją. "Jeśli popatrzymy tylko na pięć ostatnich meczów z każdym z naszych rywali na najbliższych mistrzostwach Europy, to bilans tych potyczek będzie smutny. Z Francją mamy trzy przegrane i dwa remisy, z Austrią trzy wygrane i dwa remisy, a z Holandią przegrywaliśmy czterokrotnie, osiągając jeden remis" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.