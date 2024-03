Mocne słowa Obraniaka o Lewandowskim. "To nie zda egzaminu"

W październiku 2018 roku Ludovic Obraniak zakończył piłkarską karierę. Od tamtego czasu mieszka we Francji, gdzie często wypowiada się w tamtejszych mediach na tematy związane z piłką nożną. W styczniu 2023 roku nie był fanem zatrudnienia Fernando Santosa przez PZPN. "Obraniak określił najpierw, że polskiej kadrze na ławce trenerskiej przydałoby się trochę świeżej krwi, kogoś, bliższego wiekiem obecnym reprezentantom. Potem Ludo dość poważnie przyznał, że on do PZPN swoje CV wysłał" - opisywał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Po wywalczeniu przez reprezentację Polski awansu na Euro 2024 Ludovic Obraniak udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty. - Bardzo się cieszę, że awansowaliśmy, bo według mnie to Polska była zespołem, który bardziej się starał, zwłaszcza pod koniec meczu. Nie było to wielkie spotkanie, jeśli chodzi o poziom, ale tutaj najważniejszy był cel, który został zrealizowany. Brawo - ocenił spotkanie z Walią Obraniak.

Ludovic Obraniak uważa, że Robert Lewandowski powinien mieć partnera w ataku. "Rozwiązanie jest proste"

Wskazał także, że nie rozumie dyskusji o przydatności Roberta Lewandowskiego w kadrze. Stwierdził jednak, że jego pozycja na boisku powinna ulec zmianie. - Według mnie rozwiązanie jest proste: Robert nie powinien już grać jako klasyczna, samotna dziewiątka. Jeśli miałby być sam w polu karnym, otoczony przez trzech rywali, to nie zda to egzaminu. Lewandowski powinien grać z klasyczną dziewiątką u boku. Dla mnie "Lewy" to już bardziej numer 10, albo 9,5 - stwierdził były reprezentant Polski.

- Trzeba dać mu pełną wolność na boisku. Niech robi, co chce, bo przecież on wie, co ma robić. Dałbym mu pełną dowolność. Jest przecież Piątek, który według mnie mógłby pełnić rolę klasycznej dziewiątki przy "Lewym" - dodał.

Polska wyjdzie z grupy na Euro? Obraniak mówi wprost. "Ciężko będzie"

39-latek został zapytany o to, jak ocenia szanse reprezentacji Polski na wyjście z grupy. - Ciężko będzie. Patrząc przez pryzmat ostatnich miesięcy w wykonaniu polskiej reprezentacji, to ciężko o optymizm, patrząc na klasę rywali. Bo przecież Austria też ma świetny zespół. Może być tak, że udział w Euro Polska zakończy na fazie grupowej. No, chyba że jednak powalczy z Austrią o trzecie miejsce - stwierdził. Jednocześnie jasno określił, komu będzie kibicował w meczu Polski z Francją.

- Sprawa jest jasna. Reprezentowałem Polskę, to z Lewandowskim i innymi chłopakami przeżywałem różne chwile. Lepsze i gorsze, ale byłem częścią drużyny, byłem w tej szatni. Cieszę się na przykład i to bardzo, że do drużyny wrócił Bartek Salamon, mój bardzo dobry kolega. Dla mnie więc jest oczywiste, że w takim meczu będę za Polską. To jest moja drużyna - zadeklarował.

Ludovic Obraniak w barwach reprezentacji Polski rozegrał 34 spotkania, w których zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst. Reprezentował Polskę na Euro 2012. Ostatni mecz w biało-czerwonej koszulce zaliczył 13 maja 2014 roku w zremisowanym 0:0 meczu towarzyskim z Niemcami.