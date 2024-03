Probierz zdradził plany. W reprezentacji pojawią się nowe osoby!

Estonia i Walia to już historia. Biało-czerwoni przed EURO 2024 zagrają jeszcze towarzysko z Turcją i Ukrainą. Na samym turnieju podejmą Holendrów, Austriaków i Francuzów. Przed Michałem Probierzem pracowite tygodnie. Polegać będą nie tylko na selekcji zawodników.

Probierz zapowiada. Będą zmiany w sztabie

Selekcjoner udzielił wywiadu portalowi Meczyki.pl. Nie zabrakło w nim także wątku sztabu szkoleniowego. Poinformował, że w tym zakresie zamierza dokonać pewnych zmian. - Chcemy odpowiednio się przygotować do EURO. Dokooptujemy trzech ludzi, którzy będą z nami współpracowali i będą odpowiedzialni za te trzy zespoły, które są z nami w grupie - powiedział Probierz.

Szkoleniowiec zapowiedział, że chce powiększyć grupę osób w sztabie, aby skupić się na selekcji, ale także oglądać przeciwników. Za to mieliby odpowiadać nowi ludzie. - Nie mogę jeszcze podać nazwisk. To nie tajemnica, ale najpierw chciałbym porozmawiać z tymi trenerami. Będą to: trener do sztabu i trzech trenerów-obserwatorów. Z PZPN-u - dodał 51-latek.

Portal dodał, że jednym ze wspomnianych przez Probierza sztabowców będzie Marcin Dorna. To człowiek doświadczony w pracy z reprezentacjami, a także będący od lat w strukturach PZPN. W latach 2013-2017 prowadził reprezentację młodzieżową U-21. Co do reszty nazwisk nie wiadomo.

Tuż przed marcowym zgrupowaniem doszło do zmiany w sztabie szkoleniowym. Ekipę Probierza opuścił Tomasz Kuszczak. Na wcześniejszym etapie pracy selekcjonera do grona jego współpracowników dołączył Mateusz Oszust, który pracę w reprezentacji łączy z obowiązkami trenera w Śląsku Wrocław.