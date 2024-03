Były prezes PZPN wydał wyrok ws. Probierza. "Trzeba z tym skończyć"

Reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach Europy w Niemczech. To najważniejsza informacja po wtorkowym finale baraży, wygranym z Walią w Cardiff po rzutach karnych. Bohaterem biało-czerwonych okazał się Wojciech Szczęsny, który obronił rzut karny uderzany przez Daniela Jamesa. Jaka będzie przyszłość Michała Probierza po wywalczeniu awansu na turniej?

Michał Listkiewicz udzielił wywiadu TVP Sport tuż po awansie Polaków na Euro 2024. Były prezes PZPN z lat 1999-2008 wypowiedział się nt. przyszłości Probierza i dał radę Cezarowi Kuleszy. - Kulesza miał rację z wyborem selekcjonera. Początki Probierza były trudne, bo zastał "smutę" po smutnym Santosie, który zabrał tej drużynie całą energię. Wszyscy byli sobą znużeni, przygnębieni, nie było tam żadnej radości. Mam nadzieję, że prezes jeszcze mocniej zaufa selekcjonerowi. Dla Kuleszy to ważny moment, bo ostatnio mierzył się ze słuszną i czasami niesłuszną krytyką - powiedział.

- Teraz to na jakiś czas zniknie i zajmiemy się aspektem sportowym. Niezależnie od wyniku w Niemczech Probierz powinien otrzymać dużo czasu na prowadzenie drużyny narodowej - dodaje Listkiewicz. A jak widzi szanse Polaków na Euro? - Skala wyzwania będzie ogromna, bo grupa jest arcytrudna. Przypomnę dawne czasy i 1974 r. Wtedy wylosowaliśmy Włochy i Argentynę. Też zadawano pytania, po co mamy tam jechać. Inne zdanie miał Kazimierz Górski. Mam nadzieję, że Probierz przypomni sobie tamte myśli. Nie jedziemy na Euro, żeby ładnie przegrać, tylko aby walczyć i wygrywać - wyjaśnił.

- To sygnał dla władz PZPN, aby skończyć z wiecznymi roszadami na stanowisku selekcjonera. Trzeba dać Probierzowi więcej czasu, jak to robią największe federacje na świecie. Pokazał, że na to zasłużył. Plan taktyczny, skład, zmiany, duch w zespole. Wszystko dobrze funkcjonowało - podkreśla były sędzia międzynarodowy. - Wróci dobra atmosfera wokół piłki nożnej, której nam bardzo brakowało. Widzieliśmy upokarzające porażki z Mołdawią i Albanią. Byłoby czymś bardzo złym, gdybyśmy nie pojechali na Euro. Przez kilka lat bylibyśmy na peryferiach futbolu. Europejski futbol mocno by nam odjechał - podsumował.

Polska zagra na Euro 2024 z Holandią (16.06, godz. 15:00), Austrią (21.06) i Francją (25.06). Jeszcze przed mistrzostwami Europy biało-czerwoni zagrają sparingi z Ukrainą (07.06) i Turcją (10.06). Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.