Niemcy nie przepuścili okazji. Piszą o zachowaniu Lewandowskiego. "Nie potrafił"

Reprezentacja Polski walczyła o Euro 2024 przez baraże. W pierwszym meczu bez większych problemów rozbiła Estonię 5:1, ale w finale czekało na nią o wiele trudniejsze zadanie. Mierzyła się z Walią i to na jej terenie. I mimo że Biało-Czerwoni nie byli faworytami, to ostatecznie wygrali po rzutach karnych 5:4 (po dogrywce było 0:0). Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który nie zawiódł w najważniejszym momencie i wykorzystał pierwszą "jedenastkę" dla kadry Michała Probierza, co z pewnością podniosło morale. Mimo to miał trudności z opanowaniem emocji i w serii rzutów karnych wykonał gest, na który uwagę zwróciło wielu dziennikarzy, w tym i niemieckie media.

Zobacz wideo Piłkarze wylądowali w Warszawie, a tam szok. Garstka kibiców

Zachowanie Lewandowskiego nie uszło uwadze zachodnich sąsiadów. "Nie patrzył"

Mowa o sytuacji, w której do wykonania "jedenastki" podszedł Daniel James. Kamery zarejestrowały, że Lewandowski nawet nie patrzył na tę próbę. Stał plecami do bramki Wojciecha Szczęsnego i odwrócił się dopiero, gdy jego koledzy rozpoczęli celebrację. To właśnie ten Walijczyk spudłował jako jedyny, co dało awans Polsce.

Jak tłumaczył Lewandowski, "nie chciał deprymować bramkarza". I to zachowanie zostało szybko wychwycone przez dziennikarzy Sport1.de.

"Polska wiwatuje, Lewandowski odwraca wzrok" - to tytuł artykułu, który redakcja niemal w całości poświęciła reakcji napastnika. "W pojedynku z Walią piłkarz FC Barcelony nie patrzył na ostatni rzut karny wykonywany przez przeciwnika. Wcześniej spoglądał na cztery 'jedenastki'. (...) Dlatego ze wszystkich osób na murawie on jako ostatni dowiedział się o awansie na Euro 2024. Kiedy koledzy wpadli w ekstazę, on wciąż miał twarz zasłoniętą dłońmi. W kluczowym momencie nie potrafił patrzeć na wydarzenia na boisku" - czytamy.

O awansie Polski pisały też inne zagraniczne media, w tym hiszpańskie. Te nie dostrzegły nietypowego zachowania Lewandowskiego, ale doceniły jego wkład w triumf. "Wróci do Barcelony z podniesioną głową i uśmiechem na twarzy. Otworzył drogę do zwycięstwa, wykorzystując pierwszy rzut karny", "Polska, której kapitanem jest Lewandowski, przypieczętowała bilet na ME" - czytamy.

Lewandowski zabrał głos ws. kariery reprezentacyjnej

Tym samym to Polska obok Ukrainy i Gruzji wywalczyła ostatni bilet na mistrzostwa Europy. Te rozpoczną się już 14 czerwca. Biało-Czerwoni trafili do grupy z Holandią, Francją i Austrią. Choć nie będą faworytami, to pojadą na imprezę pełni nadziei na sprawienie niespodzianki. Niewykluczone, że będzie to ostatni międzynarodowy event dla Lewandowskiego, choć on sam przyznał, że jak na razie nie myśli o zakończeniu kariery.

- Nie zastanawiałem się, nie ma sensu. Na razie o tym nie myślę, bo jak powiedziałem, moja perspektywa patrzenia na kadrę w ostatnim czasie się zmieniła - powiedział kapitan Polski w rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim ze Sport.pl.