Peszko totalnie zaskoczył! Oto jego bohater meczu. Nikt nie zwrócił na to uwagi

To Wojciech Szczęsny jest na ustach całej piłkarskiej Polski po finale baraży do mistrzostw Europy. Nasz bramkarz obronił decydujący strzał Daniela Jamesa w konkursie rzutów karnych. Cichego bohatera starcia z Walijczykami wskazał natomiast były reprezentant Polski Sławomir Peszko. - Doszedłem do raportów, według których on przebiegł 15,6 km. Najwięcej ze wszystkich piłkarzy na boisku. On był wszędzie - stwierdził w programie na Kanale Sportowym.

