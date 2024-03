Lewandowski bez cenzury. Brutalna prawda do kolegów. "Były ku*** do dupy" [WIDEO]

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór sprawiła wielką radość swoim kibicom i awansowała na tegoroczne mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Niemczech. Stało się tak po wyjazdowej wygranej Biało-Czerwonych 5:4 po rzutach karnych z Walią (0:0 po dogrywce). Dla Polaków to piąty z rzędu awans na Euro.

Robert Lewandowski przemówił w szatni po awansie na Euro. "Były ku*** do dupy"

Biało-Czerwoni awansowali na mistrzostwa Europy, choć w spotkaniach barażowych wysokiej formy z ostatnich meczów w barwach FC Barcelony nie pokazał Robert Lewandowski. - Powiedzmy sobie wprost - nie było widać, żeby Polacy mieli z przodu napastnika Barcelony, który niedawno praktycznie w pojedynkę ogrywał Atletico Madryt na jego stadionie. "Lewy" wciąż szuka przełamania w kadrze, we wtorek długo grał głębiej, ale też nie potrafił oddać porządnego strzału przy dwóch nieźle wykonanych przez Polaków rzutach rożnych - wbiegając w pole karne raz nie zdołał oddać strzału nogą, nie trafiając w piłkę, a innym razem - naciskany przez Daviesa - nie trafił w bramkę głową. To zdecydowanie za mało - pisał w ocenach Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Na szczęście dla polskich kibiców, Lewandowski bez żadnych problemów wykorzystał rzut karny. Po wygranych jedenastkach, w szatni Biało-Czerwonych zapanowała wielka radość. Można zobaczyć ją tutaj.

Po śpiewach i tańcach Polaków, głos zabrał Robert Lewandowski.

- Ja również chciałbym wam podziękować przede wszystkim za to, co pokazaliśmy w dwóch meczach: dzisiejszym i z Estonią w Warszawie. Wiem, że eliminacje były ku*** do dupy. Wszystko, co zrobiliśmy źle, to było w tych eliminacjach, ale ten etap jest już zamknięty - powiedział napastnik FC Barcelony.

Potem nieco "odleciał" bardzo chwaląc postawę Polaków z Walią, mimo że jego zespół nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę.

- Były play-offy, pokazaliśmy naprawdę fajną grę. Dziś graliśmy naprawdę dobrze w piłkę, z boiska czuło się, że to jest coś fajnego, że chce się w tej drużynie być, grać i wygrywać. To zwycięstwo, to jest przygotowanie do mistrzostw Europy. Ja wierzę w to, że pokażemy na nich naprawdę fajną piłkę, zdobędziemy punkty, naprawdę wygramy mecze. Ja w to wierzę, bo widzę, co tu się w tej drużynie dzieje - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Polska na mistrzostwach Europy zagra w grupie z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) oraz Francją (25 czerwca). Relacje na żywo ze wszystkich spotkań Biało-Czerwonych na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.