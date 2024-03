Co za słowa Sebastiana Mili po awansie na Euro 2024 [WIDEO]

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór awansowała na tegoroczne mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Niemczech. Stało się tak po wyjazdowej wygranej Biało-Czerwonych 5:4 po rzutach karnych z Walią (0:0 po dogrywce).

Co za słowa Sebastiana Mili po awansie na Euro 2024

Bardzo szczęśliwy po spotkaniu był Sebastian Mila, który od 20 września ubiegłego roku jest asystentem szkoleniowca Michała Probierza w reprezentacji Polski.

- Nigdy nie wierzyłem w to, że jeszcze wrócę i poczuje smak szatni. Tutaj mam okazję to robić z najlepszymi polskimi piłkarzami i jednymi z najlepszych w Europie. Co czułem? Nie wiem, byłem bardzo zdenerwowany - powiedział Sebastian Mila.

Całą wypowiedź byłego reprezentanta Polski można zobaczyć w linku powyżej.