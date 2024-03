Ależ klasa! Niespodziewany gość w szatni reprezentacji Polski po meczu z Walią

To już było po meczu. Michał Probierz został jeszcze wtedy na boisku, by porozmawiać przez telefon ze swoimi bliskimi. Kilkanaście minut później pojawił się na konferencji prasowej. Impreza toczyła się wtedy tuż obok - w szatni reprezentacji Polski na Cardiff City Stadium, gdzie z awansu na Euro cieszyli się piłkarze Probierza, ale razem z nimi też selekcjoner.

Z informacji Sport.pl wynika, że gdy Probierz był już w szatni, nagle pojawił się w niej także zupełnie niespodziewany gość: Steve Williams, prezes walijskiej federacji piłkarskiej. Co ciekawe, nie z pretensjami, nie z awanturą po dość brutalnym i nerwowym meczu, a z gratulacjami. To rzadkość, by prezes związku pojawiał się w szatni drużyny przeciwnej, a co dopiero gratulował jej selekcjonerowi dobrego meczu i awansu na Euro.

Nerwowy mecz Walia - Polska

To pokazuje wielką klasę i pokorę Walijczyków, którzy mimo porażki w serii rzutów karnych i tak oklaskiwali swoich piłkarzy. Dla naszych zawodników aż tak mili nie byli, ale tłumaczymy to sobie nerwami i meczowymi emocjami.

- Wstawaj, idioto - krzyknął jeden z miejscowych fanów siedzący tuż nad trybuną prasową, gdy kapitan reprezentacji Polski w siódmej minucie upadł w środku boiska. Lewandowski domagał się faulu, ale sędzia Daniele Orsato gry nie przerwał. A to tylko nasiliło reakcję kibiców na trybunach, którzy fetowali ten moment tak, jakby to Walia zdobyła bramkę albo przynajmniej sama stworzyła sobie jakąś akcję. A później dalej wyzywali Lewandowskiego, i to nawet kilkuletnie dzieci, które na początku drugiej połowy krzyczały z trybun, że jest "g***nym napastnikiem!" - pisaliśmy w pomeczowych spostrzeżeniach.

Kolejne zgrupowanie kadry w czerwcu - tuż przed Euro - zmierzymy się wtedy towarzysko z Ukrainą i Turcją. Wiele wskazuje, że przynajmniej jeden z tych meczów rozegrany zostanie w Warszawie. Później kadra Probierza wyleci do Niemiec na mistrzostwa Europy, gdzie zagra w grupie z Holandią, Austrią i Francją.