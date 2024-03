Na tę opinię czekała cała Polska. Nie uwierzycie, kogo wyróżnił Najman

Reprezentacja Polski jedzie na Euro 2024. Mimo koszmarnych eliminacji we wtorek awans stał się faktem. Wszystko dzięki skutecznej grze w barażach i zwycięstwie w Cardiff z Walią w konkursie rzutów karnych. Bilety do Niemiec zapewnił nam Wojciech Szczęsny, który w decydującej piątej kolejce obronił strzał Daniela Jamesa. Sukces ekipy Michała Probierza skomentowało już wielu ekspertów. Dołączył do nich nawet... Marcin Najman.

Marcin Najman zobaczył mecz Polska - Walia. Wskazał największy pozytyw. "Bez wątpienia"

Popularny bywalec gal freak fightowych podzielił się z kibicami specjalnym nagraniem na Instagramie, w którym wygłosił płomienne przemówienie. - Mamy to! Jedziemy na Euro! Wyszarpaliśmy im to po prostu z gardła. I o to chodzi. Na Euro nie jedzie tylko kilka drużyn, ale to nie my. My jedziemy - mówił w podniosłym stylu. Oczywiście nieco przesadził, bo w eliminacjach przepadło aż 30 zespołów, co raczej trudno uznać za kilka.

Okazuje się, że na Najmanie większe wrażenie niż Wojciech Szczęsny, czy którykolwiek z polskich piłkarzy zrobił zupełnie ktoś inny. - Najjaśniejszy punkt naszej drużyny? Bez wątpienia Dariusz Szpakowski i jego komentarz. To, że pan Dariusz wrócił na antenę, to znakomita informacje i właściwie tylko i wyłącznie dla niego będę to Euro oglądał i dla tych komentarzy - wyznał. Słynny komentator TVP we wtorek ponownie zasiadł przy mikrofonie po 464 dniach przerwy.

Najman przekazał ważne wieści. "Wrócę na pewno"

Na koniec Najman przekazał ważne wieści w kontekście dalszych występów we freak fightach. - Już jutro "Cesarz" musi przejść operację rekonstrukcji oczodołu. Niestety ta gangrena, ta stara gangrena, ta zgnilizna władowała mi ten kciuk, uderzając nasadą, co jest w boksie ciosem zakazanym, w MMA również. Tu mógł to zrobić, ale ta zgnilizna dotknęła mój oczodół. To nie był mocny cios, ale jest naruszony - tłumaczył, odnosząc się do ostatniej przegranej w zaledwie 48 sekund walki z Jackiem Murańskim na gali Clout MMA 4. - Moje widzenie jest ograniczone i jedyną możliwością, aby mi ten wzrok wrócił do normalności, jest operacja. Trzymajcie kciuki, wrócę na pewno. I wrócę, mam nadzieję, na rewanż - zapowiedział.