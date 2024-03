Co za deklaracja. Francuski talent chce grać w reprezentacji Polski!

W reprezentacji Polski przez lata nie brakowało piłkarzy, którzy ze względu na polskie korzenie wyrażali chęć gry w Biało-Czerwonych barwach. Starsi kibice pamiętają Ludovica Obraniaka i Thiago Cionka. Obecnie Polska ma Matty'ego Casha, a w przyszłości do kadry dołączyć mogą kolejni zawodnicy. Jeden z nich już w młodym wieku deklaruje, że chciałby grać dla Polski.

15-latek chce grać dla reprezentacji Polski. Teraz reprezentuje Francję

Profil "Dom Futbolu" poinformował, że chęć gry w reprezentacji Polski wyraził Ethan Brissaud Grzemski, który ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Francji. W listopadzie środkowy obrońca grał dla francuskiej kadry U16 w dwóch meczach przeciwko Japonii i Szwajcarii.

Polsko brzmiąca część nazwiska 15-latka to nie przypadek, ponieważ ma on polskie korzenie od strony matki. - Mój tata jest Francuzem, ale dziadek od strony mamy urodził się w Polsce - powiedział sam zawodnik w rozmowie ze źródłem. Oznacza to, że powalczyć o niego może PZPN i w przyszłości gracz Brest mógłby grać dla reprezentacji Polski. Sam nie wyklucza takiej opcji.

- Nie potrafię posługiwać się polskim językiem, ale w przyszłości nie odmówię występowania z orzełkiem na piersi - zadeklarował środkowy obrońca. Okazuje się również, że nie są to jedynie puste słowa, ponieważ Brissaud Grzemski jest w trakcie zakładania profilu zawodnika na stronie PZPN. Dzięki temu federacja będzie miała szansę skontaktować się z nim w ramach projektu "Gramy dla Polski", którego skauci pomagają młodym zawodnikom w uzyskaniu polskiego obywatelstwa.

Od początku tego roku już kilku zawodników zadeklarowało chęć gry w reprezentacji Polski. Wniosek o obywatelstwo złożył 22-letni Argentyńczyk Santiago Hezze, z którym rozmawiać ma Michał Probierz. Z kolei kurs języka polskiego zaczął już Brazylijczyk Gabriel Knesowitsch, którego dziadkowie pochodzą z Polski.