Sceny w szatni Polaków po meczu z Walią. Jest nagranie [WIDEO]

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór po wyjazdowej wygranej z Walią 5:4 po rzutach karnych (po dogrywce był bezbramkowy remis) mogła świętować awans na mistrzostwa Europy. W tym turnieju zagra już po raz piąty z rzędu. Ostatni raz Biało-Czerwonych zabrakło na Euro w 2004 roku na imprezie rozegranej w Portugalii.

Tak Polacy świętowali awans w szatni

- TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK!!!!!!!!!! Reprezentacja Polski nie oddała przez 120 minut choćby jednego celnego strzału na bramkę Walijczyków, a mimo to pojedzie na mistrzostwa Europy! Biało-Czerwoni lepiej wykonywali rzuty karne, wygrywając serię 5:4. Bohaterem okazał się Wojciech Szczęsny, który obronił kluczową jedenastkę - pisaliśmy na Sport.pl w relacji z meczu.

Po spotkaniu rozpoczęło się wielkie święto polskich piłkarzy i kibiców. Na portalu Łączy Nas Piłka na Twitterze można zobaczyć nagranie, jak cieszyli się polscy piłkarze. Były głośne śpiewy i tańce. Na nagraniu można zobaczyć, jak Jan Bednarek wręcza "symboliczny" bilet na mistrzostwa Europy Robertowi Lewandowskiemu. Usłyszeć można też słowa trenera Michała Probierza.

- Panowie to wielka przyjemność was prowadzić. I to dopiero początek, także gratuluję Wam z całego serca - po pierwsze zaangażowania, po drugie, że jesteśmy drużyną - m.in. powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Polska na mistrzostwach Europy zagra w grupie z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) oraz Francją (25 czerwca).