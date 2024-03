Brawo! Znamy miejsce reprezentacji Polski w rankingu FIFA po awansie na Euro 2024

Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024 poprzez baraże. W decydującym spotkaniu bohaterem został Wojciech Szczęsny, który obronił "jedenastkę" Daniela Jamesa i dał Biało-Czerwonym miejsce wśród 24 najlepszych zespołów Europy.

Awans reprezentacji Polski w rankingu FIFA. Wreszcie ich wyprzedzili

Za wtorkowe zwycięstwo reprezentacja Polski zarobiła 6,40 pkt do rankingu FIFA. Łącznie ma 1531 punktów. W najnowszym zestawieniu Polacy będą na 28. miejscu. To awans o dwie pozycje względem poprzedniego zestawienia. Zwycięstwo w Cardiff miała podwójne znacznie, bo Walijczycy w światowym zestawieniu wyprzedali Polskę o jedno miejsce. Polacy będą mieli szanse, aby pójść za ciosem i wyprzedzić kolejne kadry. Strata do Szwecji (27. miejsce) oraz Węgier (26. miejsce) jest minimalna.

Na pierwszy miejscu wciąż pozostaje Argentyna, a druga jest Francja, czyli nasz rywal na Euro 2025. Do zmiany doszło na najniższym stopniu podium, na którym Belgia zastąpiła Anglię. Czołową piątkę zamykają Brazylijczycy, a tuż za nią znajdują się Holendrzy, czyli grupowi rywale Polski na Euro 2024. Czwarty przeciwnik Biało-Czerwonych, czyli Austria, jest na 25. lokacie.

Ranking FIFA po awansie Polski na Euro 2024:

1. Argentyna - 1856 pkt

2. Francja - 1840 pkt

3. Belgia - 1795 pkt

4. Anglia - 1794 pkt

5. Brazylia - 1788 pkt

6. Holandia - 1742 pkt

7. Portugalia - 1740 pkt

8. Hiszpania - 1727 pkt

9. Włochy - 1724 pkt

10. Chorwacja - 1718 pkt

...

26. Węgry - 1532 pkt

27. Szwecja - 1531,68 pkt

28. Polska - 1531,49 pkt

29. Walia - 1531,38 pkt

30. Nigeria - 1520,27 pkt

Do oficjalnej zmiany światowego zestawienia dojdzie 3 kwietnia i wówczas FIFA opublikuje nowy ranking na swojej stronie internetowej. Po aktualizacji reprezentacja Polski będzie jednocześnie 16. zespołem Europy.