Piłkarze wylądowali w Warszawie. "Lewandowski chyba schowany"

- Na wstępie chciałbym pogratulować wczorajszego meczu. Druga dobra wiadomość jest taka, że pogoda w Warszawie jest lepsza niż w Cardiff - tak kapitan samolotu przywitał na pokładzie reprezentantów Polski. Kadra Michała Probierza wracała z Cardiff do Warszawy we wtorek przed południem. Nie w komplecie, bo 14 piłkarzy rozjechało się od razu w kierunku swoich klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak reprezentacja Polski świętowała awans na Euro. "Lewy do spania"

"Lewandowski jest pewnie schowany w tych torbach"

- Lewandowski jest pewnie schowany w tych torbach - żartowała pani w średnim wieku, która czekała w środę na lotnisku Chopina na kapitana reprezentacji. Niestety był on w gronie tych, którzy nie przylecieli do Warszawy. Marcin Bułka, Taras Romanczuk, Tymoteusz Puchacz, Karol Świderski, Paweł Wszołek, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Bartosz Salamon i Adam Buksa - to byli zawodnicy, którzy w środę razem z selekcjonerem Michałem Probierzem wrócili do kraju.

Na lotnisku Chopina wylądowali o 14.23, czyli dziesięć minut przed czasem. Wyszli nie terminalem wojskowym - jak to czasem bywało - a głównym wyjściem, gdzie czekało na nich mnóstwo dziennikarzy i tylko garstka kibiców. Nie było wspólnych śpiewów, ani nawet braw czy głośnego "dziękujemy". Piłkarze i selekcjoner nie unikali jednak kontaktu z kibicami i dziennikarzami. Chętnie udzielali wywiadów, rozdawali autografy i pozowali do zdjęć.

Probierz zapytany, jak zamierza świętować awans

- Może whisky się nie napiję, ale cygaro zapalę - uśmiechnął się Probierz po meczu z Walią. Widać było, że jest zmęczony. Ale to zrozumiałe, bo Polska we wtorek potrzebowała dogrywki i rzutów karnych, by w finale baraży pokonać Walię (0:0, 5:4) i awansować na mistrzostwa Europy.

Selekcjoner reprezentacji Polski dodawał, że najbliższe dni zamierza spędzić w rodzinnym gronie, ale w świąteczny weekend wybierze się też na jakiś mecz ekstraklasy. Czasu do kolejnego zgrupowania jest sporo, bo odbędzie się ono dopiero w czerwcu - tuż przed Euro - kiedy zmierzymy się towarzysko z Ukrainą i Turcją. Wiele wskazuje, że przynajmniej jeden z tych meczów rozegrany zostanie w Warszawie. Później kadra Probierza wyleci do Niemiec na mistrzostwa Europy, gdzie zagra w grupie z Holandią, Austrią i Francją.