Kadrowicz nie krył zdziwienia po decyzji Probierza. Zdradził, co działo sie dzień wcześniej

Polacy mają za sobą fatalne eliminacje do mistrzostw Europy. Atmosfera wokół kadry była tak zła, że niektórzy obawiali się nawet meczu barażowego z Estonią. Tego rywala Biało-Czerwoni ostatecznie roznieśli 5:1. Było jednak pewne, że mecz z Walią tak łatwy nie będzie.

Szokująca decyzja Probierza. Moder tłumaczy, co się stało

Dlatego decyzja Michała Probierza o nieuwzględnieniu Jakuba Modera w kadrze reprezentacji Polski na mecz z Walijczykami kompletnie zbiła z tropu ekspertów i kibiców. Pomocnik dopiero wraca do rytmu meczowego po wielomiesięcznej kontuzji, ale wydawało się, że i tak może się przydać w tym spotkaniu. W dodatku wiele wskazywało na to, że selekcjoner szykuje go do występu w tym meczu - w końcu Moder wszedł na boisko w meczu z Estończykami.

Ostatecznie okazało się, że piłkarz Brighton mecz z Walią, zobaczy z ławki. Ta decyzja zdziwiła nawet samego Modera.

- Też jestem troszkę zaskoczony, nie ukrywam. Spotkaliśmy się wczoraj wieczorem przed ogłoszeniem kadry meczowej. Trener wziął mnie na krótką rozmowę i wytłumaczył dlaczego. Ale wydaje mi się, że zostawię to między nami. Nie będę tego tutaj publicznie wyciągał - mówił reprezentant Polski w przedmeczowej rozmowie z TVP Sport, cytowany przez Interię Sport.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk informował wcześniej, że powody odstawienia Modera od kadry meczowej były wyłącznie sportowe. Ostatecznie selekcjoner Michał Probierz kosztem Modera postawił w tym meczu na Bartosza Slisza, Jakuba Piotrowskiego, a nawet Tarasa Romańczuka. Te decyzje się obroniły, bo Polacy wygrali mecz po karnych (0:0, 5:4) i pojadą na turniej finałowy.

W fazie grupowej Euro 2024 Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią, Austrią i Francją.