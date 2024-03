Żąda wielkiego przewrotu w polskiej kadrze. Lewandowski byłby wściekły

Reprezentacja Polski po ciężkim boju i zwycięstwie w rzutach karnych z Walią awansowała do finałów Euro 2024 w Niemczech. Drużna Michała Probierza już w czerwcu zmierzy się w grupie z Francją, Holandią i Austrią. Zaskakującą propozycją dotycząca tych spotkań wysunął były reprezentant Polski Wojciech Kowalski. Jego zdaniem Robert Lewandowski powinien wtedy przekazać opaskę kapitańską... Wojciechowi Szczęsnemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski podsumował awans kadry na Euro 2024. Lepiej się nie da

Kowalczyk chce zmiany kapitana na Euro 2024. "Chociaż na jeden mecz"

W ten sposób Kowalczyk chciałby wyróżnić naszego bramkarza za wygrany baraż z Walią. To w końcu on popisał się kilkoma ważnymi interwencjami, a w decydującej serii konkursu rzutów karnych obronił strzał Daniela Jamesa i zapewnił nam wyjazd na turniej. - Musimy się bronić i liczyć na cud. Ten cud się wydarzył, ale tylko dlatego, że mamy Wojtka Szczęsnego w bramce, człowieka z charakterem. Chciałbym, aby na mistrzostwach Europy Wojtek Szczęsny - bo pewnie będzie to jego ostatnia wielka impreza, bo wiele razy to zapowiadał - wyszedł w opasce kapitańskiej. Chociaż na jeden mecz, bo na to zasługuje - stwierdził na kanale WeszłoTV.

Niepisaną tradycją reprezentacji Polski jest to, że funkcję kapitana w danym meczu pełni zawodnik, który w drużynie narodowej rozegrał najwięcej spotkań. Tych Robert Lewandowski ma koncie najwięcej spośród wszystkich byłych i obecnych kadrowiczów - 148. Szczęsny z kolei ma 81 występów w biało-czerwonych barwach i pod tym względem zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji historycznej. Z obecnej kadry częściej od niego grali jeszcze Piotr Zieliński (88) i Kamil Grosicki (93).

Kowalczyk nie ma jednak wątpliwości, że Szczęsny nadawałby się do tej roli idealnie. Nie tylko dzięki zasługom, ale i charakterowi. - Bohaterem jest Szczęsny. Każdy to wie doskonale. Wojtek też pokazał już z Estonią po straconym golu, że jak trzeba opie****ć, to opie***a. Po meczu wczorajszym pewnie czuje się bohaterem, ale też powiedział, że ostatnie półtora roku, tak jak wszyscy widzieli, było katastrofalne - tłumaczył. Decyzja w tej sprawie należeć będzie trenera Michała Probierza.