Burza wokół reprezentanta Polski. To zaboli. "Nie pasuje. Po prostu"

Matty Cash przedwcześnie zakończył ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski. W starciu z Estonią (5:1) pojawił się na boisku w przerwie, zastępując kontuzjowanego Przemysława Frankowskiego. Po zaledwie 11 minutach sam opuścił murawę z urazem, który okazał się na tyle poważny, że odesłano go do klubu. Mecz reprezentacyjnych kolegów z Walią (0:0, 5:4 w karnych) oglądał przed telewizorem.

Tym samym 26-latek stracił świetną okazję do tego, aby spróbować przekonać do siebie kibiców oraz ekspertów. Od czasu debiutu w polskiej kadrze nie rozegrał zbyt wielu dobrych meczów. Z tego powodu co pewien czas powraca dyskusja dotycząca jego przydatności dla zespołu.

Dosyć jednoznaczny pogląd na tę sprawę przedstawił Roman Kołtoń w programie emitowanym na kanale Meczyki.pl w serwisie YouTube. - Ja bym się nie bał nawet wniosków, że czasami niektórzy nie pasują do kadry. Po prostu. I tak zawsze było w historii, że ktoś się wypisywał. (...) Różne rzeczy się zdarzają. Ja wiem, że on bywa w tej kadrze. Natomiast czy on się w niej spełnia? Nawet w wymiarze mentalnym, moim zdaniem przeistotnym dla reprezentacji? Chyba nie - stwierdził.

Roman Kołtoń o Mattym Cashu. "Jeśli nie dojeżdżasz do ekipy, to nie traktujesz jej jako swojej"

W trakcie programu padła sugestia, że obrońca mógłby pojechać z Birmingham do Cardiff i z trybun wspierać reprezentację Polski (oba miasta dzieli ok. dwie godziny jazdy samochodem). - Cały czas ma kontuzje, na co powiecie, że to jest od reszty niezależne. Ale jeśli nie dojeżdżasz do ekipy, którą masz tak blisko, a nie gdzieś w Madrycie, to nie traktujesz jej jako swojej. Powinien przyjechać na obiad, zasiąść w szaliku Polski na trybunach. (...) Jest to na pewno problem mentalny - ocenił Kołtoń. Dodał, że kwestie mentalne są dla polskiej kadry istotne ze względu na niedostatki jakości piłkarskiej.

Od debiutu w listopadzie 2021 r. Matty Cash zaliczył 15 występów w reprezentacji Polski. Udało mu się strzelić jednego gola, nie zaliczył żadnej asysty.