Lato mówi, czym zaimponował mu Probierz. Jaśniej się nie da

Nie obyło się bez emocji i nerwów, ale reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa Europy. We wtorek drużyna Michała Probierza pokonała Walię po serii rzutów karnych. Nasi zawodnicy wykonywali je bezbłędnie, u Walijczyków gola nie strzelił Daniel James. Jego uderzenie odbił Wojciech Szczęsny.

Dla Probierza było to szóste spotkanie w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Chociaż jak wyliczył Michał Zachodny, dotychczasowi przeciwnicy za kadencji Probierza zajmowali średnio 103. pozycję w rankingu FIFA, to należy docenić, że kadra pod jego wodzą jest niepokonana.

Polacy wygrali nie tylko z Walią, ale też z Wyspami Owczymi (2:0), Estonią (5:1) i Łotwą (2:0), remisując z Czechami (1:1) oraz Mołdawią. "Mentalna słabość zepchnęła reprezentację Polski do baraży, ale mentalna siła pozwoliła wyjść z nich zwycięsko. I tu najlepiej widać wpływ Michała Probierza: kadra nie jest już ekipą spękanych chłopców przytłoczonych presją, ale grupą facetów panujących nad emocjami. Doskonale było to widać w wygranej serii rzutów karnych po bezbramkowym remisie z Walią" - pisał na Sport.pl Dawid Szymczak.

W rozmowie z portalem interia.pl selekcjonera reprezentacji Polski chwalił też były zawodnik kadry, król strzelców mistrzostw świata w 1974 r. oraz były prezes PZPN - Grzegorz Lato. - Piłkarze walczyli od pierwszej minuty, jedni i drudzy wiedzieli, o co jest gra - zaczął

Lato chwali Probierza

- Nasi zawodnicy walczyli na murawie o każdy centymetr, a styl nie ma znaczenia, tu chodziło o awans. Co z tego, że mogliśmy pięknie grać, ale nie awansować? Uważam, że trener zadbał o to, żeby drużyna była naprawdę bardzo dobrze nastawiona i naoliwiona. Wszyscy od pierwszej do ostatniej minuty dali z siebie wszystko - kontynuował Lato.

- Polscy trenerzy jednak sprawdzają się zdecydowanie najlepiej. Ile czasu miał na przygotowanie reprezentacji Probierz? Praktycznie wcale, zaledwie cztery - pięć dni, a dobrał grupę ludzi, których nikt się nie spodziewał i to działa - podsumował.

W rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl w podobnym tonie wypowiedział się były kapitan reprezentacji Polski - Jacek Bąk. - Bardzo się cieszę, że na mistrzostwa Europy wprowadził nas i na nie pojedzie Michał Probierz, polski trener. Niech już tu do nas nie przyjeżdżają żadne portugalskie dziadki na zarobek, na odcinanie kuponów, tylko niech się nam rozwija pracowity i ambitny trener stąd, naprawdę zaangażowany - stwierdził.