A jednak! Probierz miał plan na karne, ale wkroczył Piątek. "Dla całego narodu"

Krzysztof Piątek po roku bez powołań wrócił do reprezentacji Polski na barażowe mecze do Euro 2024. Napastnik Basaksehiru spędził cały mecz z Estonią (5:1) na ławce rezerwowych, ale już w meczu z Walią pojawił się na boisku w drugiej części spotkania. Co prawda, Piątek nie miał żadnej sytuacji na zdobycie bramki, ale przydał się kilka razy w defensywie i wykorzystał rzut karny w serii jedenastek. Po jego trafieniu Polska prowadziła 5:4 i chwilę później Wojciech Szczęsny obronił uderzenie Daniela Jamesa i to Polska wywalczyła przepustkę na Euro 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Największy wygrany barażów o Euro 2024 w polskiej kadrze. "Duża radość"

- Każdy zawodnik, który przyjeżdża na reprezentację, musi udowadniać swoją wartość. Nieważne, czy ma na nazwisko Piątek, czy inaczej, po prostu musi dobrze wyglądać w klubie i być w formie. Ja w niej jestem! Strzelałem ważne bramki dla kadry, a teraz jestem bardziej doświadczonym zawodnikiem i mogę też pomóc w inny sposób - mówił przed marcowym zgrupowaniem reprezentacji Polski Krzysztof Piątek w rozmowie ze Sport.pl.

Krzysztof Piątek podkreślił wagę ostatniego rzutu karnego. "Dużo ważył dla mnie i całego narodu"

Nie ma co ukrywać, że w takiej sytuacji na Piątku towarzyszyła olbrzymia presja. Gdy wziął piłkę w ręce było 4:4 w serii rzutów karnych. Jeden błąd i to rywale mieliby świetną szansę do świętowania końcowego triumfu. Ostatecznie Piątek strzelił mocno, płasko w stronę lewego słupka, pokonując bramkarza. I jak się okazuje, sprawiło mu to olbrzymią przyjemność.

- Wracam po roku przerwy do reprezentacji i gdzieś ten karny piąty dużo ważył dla mnie i dla całego narodu, ale ciesze się, że strzeliłem i jedziemy na Euro - usłyszał od 28-latka Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

Element ten nie był dziełem przypadku, o czym Piątek przekonywał w dalszej części rozmowy. - Trenowaliśmy te karne przed Estonią i przed meczem z Walią. Ja też gdzieś próbowałem płasko uderzyć, wiedziałem, gdzie bramkarz pójdzie i cieszę sie - dodawał. Piątek zaznaczył, że nie przeszkadzał mu doping walijskich kibiców w trakcie serii rzutów karnych, gdyż mógł skupić się sobie.

Nieco światła na sprawę rzucił też Michał Probierz. - Karne trenowaliśmy regularnie. Strategię przyjąłem jak było pięć minut do końca [dogrywki - przyp. red.], ale to z zawodnikami ustalaliśmy. Nie chciałem żadnego wsadzić na konia, żeby nie było wiadomo, czy uderzy, czy nie uderzy. Dlatego wszyscy ci zawodnicy sami też zgodzili się na to, żeby strzelać - oznajmił dziennikarzom.

Napastnik reprezentacji Polski zdradził także, jak wyglądał proces wyboru zawodników do wykonania rzutów karnych. - Trener bardziej wybierał, kto będzie strzelał te karne. Też mnie spytał, czy chcę strzelać i powiedziałem, że dla mnie by było najlepiej ostatni, żeby gdzieś decydującego karnego strzelać, bo to lepsza sytuacja dla mnie - wyjaśnił Piątek.

Dotychczas Krzysztof Piątek ma na koncie 28 spotkań w reprezentacji Polski, w których zdobył 11 bramek. Z powodu kontuzji przegapił Euro 2020, ale znalazł się w kadrze na mundial w Katarze. Za niespełna trzy miesiące będzie miał okazję ponownie wystąpić w mistrzostwach Europy, gdzie w grupie D Polska zagra z Holandią, Austrią i Francją.