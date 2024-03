"Miał problemy z higieną osobistą". Polak ujawnił prawdę. "Obleśny dziad"

Reprezentacja Polski pokonała we wtorek Walię i wywalczyła awans na Euro 2024. Taki rezultat to dobra informacja dla polskiej piłki nie tylko ze względów sportowych, ale również marketingowych. PZPN nie może również narzekać na pieniądze, jakie otrzyma za ten sukces. 9,25 mln euro, czyli ok. 40 mln złotych - tyle zostanie przelane na konto naszej federacji. To wcale nie musi być jednak koniec, ponieważ każda wygrana na turnieju to ok. 4,3 mln złotych, a remis to nieco ponad dwa miliony.

Powody do zadowolenia ma również były selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos. Choć większość kibiców jest zgodna, że jego przyjście było totalnym niewypałem i niemalże przez niego nie zagralibyśmy na Euro 2024, to 69-latek najprawdopodobniej całkiem nieźle będzie wspominał nasz kraj. Dlaczego? Nie dość, że zarobił świetne pieniądze w PZPN, to właśnie zyskał premię za awans na ME.

Nie ma zatem wątpliwości, że 69-latek nas oszukał, podobnie zresztą jak inny Portugalczyk, który pod koniec 2021 roku uciekł do Brazylii. - Brakowało nam researchu. Najpierw zatrudniamy Paulo Sousę, który zmienia kluby jak rękawiczki. Potem zatrudniamy Santosa, którego odejście z reprezentacji Portugalii wszyscy odebrali z wielką ulgą. Jakieś sukcesy miał, ale to już prehistoria - grzmi Marek Szkolnikowski w rozmowie z Weszło.

- To jest taki polski minimalizm, że jak się decydujemy na zagranicznego trenera, to szukamy go ze średniej półki. Polski Związek Piłki Nożnej ma dużo pieniędzy, stać nas na kozaka, a jeśli on nie chce przyjść, to weźmy chociaż młodego faceta, co chce coś udowodnić - kontynuował.

Santos nie wzbudza zbyt dobrych wspomnień w naszym kraju przez wiele względów. Jednym z nich była aparycja, a ponadto gesty i mimika, które niejednokrotnie wykonywał lub przyjmował podczas meczów i konferencji prasowych. Jak się okazuje, miał również problem, aby zadbać o... zapach.

- A tak przyjechał do Polski Santos - przepraszam, że tak mówię - obleśny stary dziad. Rozmawiałem z nim w cztery oczy i było to dość nieprzyjemne. Nie dość, że walił fajami, bo odpalał jedną od drugiej, to jeszcze miał problemy z higieną osobistą. Może nie wprost, ale mówili też o tym zawodnicy z naszej kadry - przekazał. Od 7 stycznia Portugalczyk jest trenerem Besiktasu, ale niebawem też może z niego wylecieć.

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na Euro 2024 od starcia z Holandią (16.06), następnie zagra z Austrią (21.06), a na koniec fazy grupowej zmierzy się z Francją (25.06). Wcześniej za to spotka się towarzysko z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06).