Szał radości, bo chłopcy przynieśli stroje na WF. Ludzie, szanujcie się

Uporządkujmy najpierw fakty. Nie wygraliśmy z Walią w kategoriach piłkarskich. Udało nam się tylko lepiej strzelać rzuty karne. Zaprezentowaliśmy umiejętność na pewno przydatną, ale ostatni raz mogliśmy ją wykorzystać osiem lat temu i mam duże wątpliwości czy przez następne osiem będzie kolejna okazja. Na pewno nie w pierwszych trzech meczach Euro 2024. W meczach grupowych karnych po remisie się nie strzela. To takie małe przypomnienie dla tych, którzy upoili się znakomitym wykonywaniem "jedenastek" przez Polaków i mogli o tym zapomnieć.

Polska udowodniła, jak niewiele trzeba zrobić, by na Euro pojechać

Rozumiem wielkie emocje i ich erupcję, gdy Wojciech Szczęsny obronił rzut karny, ale jednak apelowałbym, by w sądach o rzeczywistości kierować się rozumem. A ten podpowiada mi, że to, co się stało we wtorek, to tylko uniknięcie katastrofy i kompromitacji, a nie żaden przełomowy sukces. Nigdy wcześniej Polska nie musiała zrobić tak mało, by na wielki turniej awansować.

Zresztą nie jest to dziwne. Na Euro grają 24 zespoły spośród 55 członków UEFA. A jak odejmiemy od tego zawieszoną Rosję i kraje ludnościowo mniejsze od powiatu garwolińskiego, to okazuje się, że teoretycznie wystarczy być lepszym od jednego z pozostałych członków UEFA, bo awansuje co drugi. Ale nie kończmy tu tej wyliczanki. Są przecież kraje, które piłkę nożną traktują po macoszemu i nie marzą nawet o czymś takich, jak awans. Choćby Litwa, Łotwa czy Estonia albo jeszcze Luksemburg. Są też państwa takie jak Armenia, Azerbejdżan czy Izrael, które mają potężne problemy wewnętrzne i piłka nożna schodzi tam na dalszy plan. W tej grupie byłaby też Ukraina, ale jej akurat awansować się udało.

Naprawdę nie trzeba wiele robić, by na rozdęte do granic możliwości Euro pojechać. I wszystko, co zrobiła reprezentacja Polski w tych eliminacjach, to udowodniła tę właśnie tezę. Można być gorszym od Czech i Albanii. Można zdobyć w dwóch meczach z Mołdawią jeden punkt. Można nie oddać w meczu z Walią ani jednego celnego strzału, a i tak na Euro się awansuje. Taki regulamin, takie okoliczności.

Piłkarze chcieli się przez eliminacje prześlizgnąć, to się prześlizgnęli

I nie mam tu najmniejszych pretensji do piłkarzy. Chcieli się prześlizgać przez te eliminacje, to się prześlizgali. Na koniec dnia okazało się, że wystarczy mieć Szczęsnego w bramce i trochę szczęścia, gdy Walijczycy nie wykorzystali jednego czy dwóch katastrofalnych błędów polskiej obrony. I już. Zrobione i zarobione. A wszystkim, którzy będą mówić: że Polska prawie na Euro nie awansowała, Lewandowski i spółka mogą zacytować słowa Ripa Wheelera, jednego z bohaterów popularnego ostatnio serialu "Yellowstone": trudno zmierzyć "prawie", więc "prawie" nie ma żadnego znaczenia.

A jak jeszcze zawodnicy zerknęli do internetów, a jak jeszcze pogadali z dziennikarzami po meczu, to w ogóle mają już pewność, że ślizgać można się dalej w najlepsze. Wystarczy uniknąć kompromitacji, by wyposzczony polski kibic odkorkował szampana, zaśpiewał "Polska, Biało-Czerwoni" i wyskandował gromkie: "Dziękujemy, dziękujemy".

Polski kibic jak żona pijaka

Ja bym jednak wolał, żeby polski kibic się bardziej szanował. Żeby pamiętał, że drużyna Michała Probierza tak naprawdę wygrała tylko z Estonią, Łotwą i Wyspami Owczymi. I że od zespołu złożonego w przeważającej części z zawodników pięciu najsilniejszych lig świata lub do tych lig aspirujących wypada wymagać znacznie więcej niż tylko prześlizgnięcie się na Euro. Chciałbym, aby polski kibic nie zachowywał się jak nauczyciel wuefu, który szóstki wystawia od góry do dołu za to tylko, że uczniowie przebrali się w stroje i nie spóźnili się na zajęcia. Albo jak żona, która mężowi kapcie zakłada, obiad podaje, bo on, choć całą pensję przepił, to jednak kwiatki przyniósł.

Chciałbym, żeby polscy kibice pamiętali, jak wiele ci piłkarze i cały PZPN od nich dostają każdego dnia i jak niewiele ci zawodnicy i działacze dają w zamian. Oni dzięki wam opływają w luksusy, więc wypadałoby, żeby się postarali bardziej. Jesteśmy dużym jak na Europę krajem i wcale niebiednym. Mamy duży piłkarski potencjał i bogate tradycje, więc – do cholery – gra na turnieju, gdzie awansuje pół kontynentu to nasz obowiązek.

Wiem, że to apel jak wołanie na puszczy, bo przecież Wojtek, Robercik, czy Seba to sympatyczne chłopaki. Ładne fotki wrzucają na Insta i fajnie gadają. Wystarczy. Po co ich dodatkowo stresować i wymagać.

Skoro więc Polakom tak mało wystarczy, to powinni na Euro 2024 już przećwiczyć stary hit: "Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało".