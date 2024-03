Zaskakujące słowa z Walii. Tak podsumowali Polaków po meczu

Polska pokonała Walię w rzutach karnych i awansowała na mistrzostwa Europy w Niemczech. Przez 120 minut żadna z drużyn nie strzeliła gola, spotkanie nie stało na najwyższym poziomie, ale nie brakowało emocji i zażartej walki ze strony obu drużyn.

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski po awansie Polaków na Euro:

W Walii rozczarowanie, ale i duma

Zapytaliśmy walijskich dziennikarzy oglądających pojedynek z trybun w Cardiff o ich perspektywę starcia z reprezentacją Polski. Jakie nastroje panują dziś w Walii? - Ogromne rozczarowanie. Nasz drużyna nigdy wcześniej nie brała udziału w serii rzutów karnych. Piłkarze dumnie walczyli do końca, co pokazała reakcja publiczności. Kibice byli rozczarowani, ale prawdziwa frustracja nadeszła kilka miesięcy wcześniej, gdy zespół przegrał u siebie w kwalifikacjach z Armenią (2:4 - red.) - mówi Sport.pl Chris Wathan z BBC Wales.

I dodaje: - Walijczycy nigdy nie zakładają, że zakwalifikują się do konkretnego turnieju, ale wydaje się, że przed barażami zmarnowaliśmy wiele okazji w trakcie grupowych eliminacji. Być może kibice czują się o tyle lepiej, że widzieli, jak piłkarze walczyli, ale nie ma co ukrywać - będzie bolało oglądać Euro bez Walii.

Polacy rzuty karne wykonywali bezbłędnie, żaden z naszych piłkarzy nie zmarnował "jedenastki". Przesądziła skuteczna obrona strzału Daniela Jamesa ze strony Wojciecha Szczęsnego.

- W przypadku rzutów karnych wszystko zależy od szczęścia. Moim zdaniem żadna z drużyn nie zasłużyła dziś na porażkę. Karne to zawsze loteria, jednak muszę pogratulować waszej reprezentacji. Oba zespoły rozegrały znakomite spotkanie i walczyły do samego końca. Myślę, że wszyscy wiedzieliśmy, że to będzie zacięte spotkanie, ale nie w takim stopniu! Niestety zwycięzca może być tylko jeden - ocenia Sioned Dafydd z walijskiej stacji telewizyjnej S4C.

Jeden piłkarz zawiódł wyjątkowo

Chris Wathan wskazuje na kłopoty, z jakimi musieli zmierzyć się gospodarze. - Walijczycy cierpieli z powodu braku kilku opcji z uwagi na problemy ze zdrowiem. David Brooks jest chory po meczu z Finlandią, a Aaron Ramsey niegotowy do gry po dłuższej przerwie. Jak widać potrzebowaliśmy większej puli rozwiązań, by pokonać Polskę - mówi.

Jak dodaje: - Z jednej strony wasz zespół nie oddał ani jednego celnego strzału przez 120 minut i jest nam przez to tym bardziej ciężko. Z drugiej strony polscy piłkarze byli po prostu bezbłędni w rzutach karnych i to najważniejsze.

Nasi rozmówcy są nieco podzieleni w ocenie tego, jak wypadła we wtorek reprezentacja Walii. Dafydd nie chce krytykować żadnego z piłkarzy. - Nie czuję się zawiedziona ich postawą. Walijski zespół przeszedł niesamowitą drogę w ciągu ostatnich 12 miesięcy po stracie takich zawodników jak Gareth Bale czy Joe Alle. Młodzi gracze musieli zrobić wszystko, aby wypełnić tę lukę. Nie było łatwo, zdarzały się trudne chwile, ale jestem pewna, że ten zespół ma przed sobą świetlaną przyszłość - uważa dziennikarka.

Inaczej patrzy na to Wathan. - Niespodzianką był widok w pierwszym składzie Kieffera Moore'a, którego zabrakło od początku rywalizacji z Finlandią (półfinał baraży Walia wygrała 4:1 - red.), ale tym razem nie był groźny dla rywali. Spierał się z sędzią i nie wykorzystywał wielu okazji - przyznaje prezenter i dziennikarz BBC.

Co z selekcjonerem?

Czy Walijczycy pozostawią na stanowisku selekcjonera Roberta Page’a? Prowadzi zespół narodowy od czerwca 2022. - Niektórzy fani nadal są krytyczni, ale nie jest jasne, jakie plany ma związek piłkarski. Page ma kontrakt na kolejne dwa lata, jesienne rozgrywki Ligi Narodów będą istotne, ale pewne jest, że w najbliższym czasie nie zabraknie pytań o przyszłość selekcjonera - mówi Chris Wathan.

- Oczywiście pojawią się pytania, kibice będą zranieni faktem, że nie zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw Europy, ale osobiście uważam, że Rob Page zrobił więcej niż trzeba by udowodnić, że jest trenerem, który może poprowadzić Walię do korzystnych wyników. Nasi piłkarze uwielbiają dla niego grać i to mówi wiele - kończy Sioned Dafydd.