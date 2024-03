Oto cichy bohater reprezentacji Polski. Co za słowa. "Drogowskaz"

Reprezentacja Polski nie zmarnowała szansy i poprzez baraże awansowała na Euro 2024. Wtorkowy finał z Walią nie był najlepszy w jej wykonaniu (nie oddała żadnego celnego strzału), ale i tak kilku zawodników zapracowało na wysokie noty.

Przemysław Frankowski bryluje w reprezentacji Polski. "Wspinał się znacznie dłużej niż większość"

Jednym z tych, którzy zebrali najwięcej pochwał, był Przemysław Frankowski. Przeciwko Walijczykom rozegrał pełne 120 minut, a w serii rzutów karnych bardzo pewnie pokonał bramkarza. "Świetnie radził sobie w defensywie na swojej stronie boiska. Nie pograł przy nim ani Brennan Johnson z Tottenhamu, ani Neco Williams z Nottingham Forest. Miał też najlepsze dośrodkowania z gry spośród Biało-Czerwonych, ale nasi napastnicy zupełnie nie umieli tego wykorzystać, przez co nie zaliczył ani jednej asysty. Na plus też wykorzystany karny" - tak ocenił jego występ Jakub Seweryn ze Sport.pl i przyznał mu notę 5 (skala 1-6).

Występ wahadłowego był tym bardziej godny uznania, że w ostatnich dniach toczył walkę z czasem, aby w ogóle zagrać w Cardiff. Kontuzji doznał w półfinale baraży przeciwko Estonii (5:1), który zakończył po 45 minutach. Choć i to wystarczyło mu, aby pokazać się z bardzo dobrej strony, to właśnie on strzelił gola na 1:0. "Popisał się pięknym wykończeniem akcji (...). Po dobrym zagraniu Jakuba Piotrowskiego zatańczył wokół rywala tak, że ten nie wiedział, co się dzieje" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl, który ocenił 28-latka na 4+ (skala 1-6). A w listopadzie zeszłego roku 28-latek strzelił gola Łotwie (2:0).

Postawa zawodnika Lens została doceniona również przez dziennikarza Tomasza Ćwiąkałę. "Przemek Frankowski to najlepszy drogowskaz dla piłkarskiej klasy średniej w Polsce. Wspinał się znacznie dłużej niż większość, a dziś jest przewartościowym zawodnikiem" - zachwycał się we wpisie na Twitterze.

Przemysław Frankowski cichym bohaterem reprezentacji Polski. U Michała Probierza jeszcze urósł

Po ostatnich występach trudno wyobrazić sobie reprezentację bez 28-latka, który staje się jej cichym bohaterem. Na swoją pozycję pracuje już długo, debiutował w marcu 2018 r., jeszcze za kadencji Adama Nawałki. Kilka szans otrzymał też od Jerzego Brzęczka, ale regularnie powoływany jest dopiero od czasów Paulo Sousy. U Michała Probierza stał się pewniakiem do gry, poza wymuszoną zmianą z Estonią nie zszedł z boiska ani na minutę.

Zresztą pomocnik doskonale zna się z Probierzem z czasów wspólnej pracy w Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok. Między innymi za sprawą tego szkoleniowca Frankowski rozwinął się na tyle, że najpierw trafił do Chicago Fire, a potem do Lens. W drugim z tych klubów potwierdził, że z powodzeniem może grać na najwyższym poziomie. W poprzednim sezonie walnie przyczynił się do zdobycia wicemistrzostwa Francji (lepsze było tylko PSG), a w obecnym kilka razy błysnął w Lidze Mistrzów (gol i dwie asysty).

W meczu z Walią Przemysław Frankowski zaliczył 40. występ w reprezentacji Polski. Jego dorobek to trzy gole oraz sześć asyst. Był w składzie na Euro 2020 oraz mistrzostwach świata 2022.